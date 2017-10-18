18.10.2017 | 13:34

Неблагоустроенность микрорайона Заря приносит местным жителям серьезные неудобства. Приходится изрядно постараться, чтобы пробраться к остановке общественного транспорта и не угодить в трясину. Выбор небольшой: или топать по проезжей части, или месить грязь. И это касается обеих остановок.

«Ну, к одной еще более-менее как-то, а вот ко второй - вообще… Буквально метров сто я должен идти по грязи», - пожаловался местный житель Александр.

Счастливому обладателю квартиры в новостройке в городской черте приходится выходить из дома исключительно в резиновых сапогах.

Ранее одна из местных жительниц по телефону пожаловалась журналисту программы «Служба 11» на отсутствие тротуаров, грязь и не горящие фонари. Александр подтвердил ее слова, но добавил, что несколько дней назад лампы все-таки стали работать.

Пензенцы с улицы Новоселов жалуются и на общественный транспорт: имеющегося маршрута недостаточно, нужны новые.

«Если я сажусь на конечной, то проблем нет. Но, допустим, мне часто приходится садиться напротив магазина «Океан». Последний раз дело было в пятницу - мы тогда подошли в 14:05, а уехали оттуда в 14:55. Четыре маршрутки проехали мимо», - разъяснил непростую ситуацию Александр.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что на остановочном павильоне нового образца лишь металлическая жердочка, на которой люди сидят, как птицы на проводах. Деревянные сидения так и не были установлены.