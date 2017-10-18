Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 окт 2017|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Общество | Дорога к автобусной остановке в Заре утопает в грязи

18.10.2017|13:34
Печать

Неблагоустроенность микрорайона Заря приносит местным жителям серьезные неудобства. Приходится изрядно постараться, чтобы пробраться к остановке общественного транспорта и не угодить в трясину. Выбор небольшой: или топать по проезжей части, или месить грязь. И это касается обеих остановок.

«Ну, к одной еще более-менее как-то, а вот ко второй - вообще… Буквально метров сто я должен идти по грязи», - пожаловался местный житель Александр.

Счастливому обладателю квартиры в новостройке в городской черте приходится выходить из дома исключительно в резиновых сапогах.

Ранее одна из местных жительниц по телефону пожаловалась журналисту программы «Служба 11» на отсутствие тротуаров, грязь и не горящие фонари. Александр подтвердил ее слова, но добавил, что несколько дней назад лампы все-таки стали работать.

Пензенцы с улицы Новоселов жалуются и на общественный транспорт: имеющегося маршрута недостаточно, нужны новые.

«Если я сажусь на конечной, то проблем нет. Но, допустим, мне часто приходится садиться напротив магазина «Океан». Последний раз дело было в пятницу - мы тогда подошли в 14:05, а уехали оттуда в 14:55. Четыре маршрутки проехали мимо», - разъяснил непростую ситуацию Александр.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что на остановочном павильоне нового образца лишь металлическая жердочка, на которой люди сидят, как птицы на проводах. Деревянные сидения так и не были установлены.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!