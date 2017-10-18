18.10.2017 | 13:19

В среду, 18 октября, на рабочем совещании в мэрии обсуждались вопросы подготовки к открытию Свердловского моста после капитального ремонта.

Как сообщил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, официальное открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября. К этому времени необходимо завершить установку знаков и нанести дорожную разметку, а также согласовать график движения транспорта.

«В связи с тем, что после торжественного открытия Свердловского моста будет необходимо провести ряд технических процедур, движение городского транспорта по мосту будет открыто с 7 ноября текущего года», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Реконструкция Свердловского моста началась в сентябре 2016 года. По плану четырехполосная дорога расширится до 17 метров. Предусмотрена полная замена коммуникаций, в том числе троллейбусной линии и освещения, и оборудование 1,5-метровой пешеходной зоны по обеим сторонам моста. Мост планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года, однако теперь это будет сделано несколько раньше.