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Общество | 7 ноября в Пензе откроют движение транспорта по Свердловскому мосту

18.10.2017|13:19
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В среду, 18 октября, на рабочем совещании в мэрии обсуждались вопросы подготовки к открытию Свердловского моста после капитального ремонта.

Как сообщил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин, официальное открытие Свердловского моста запланировано на 6 ноября. К этому времени необходимо завершить установку знаков и нанести дорожную разметку, а также согласовать график движения транспорта.

«В связи с тем, что после торжественного открытия Свердловского моста будет необходимо провести ряд технических процедур, движение городского транспорта по мосту будет открыто с 7 ноября текущего года», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Реконструкция Свердловского моста началась в сентябре 2016 года. По плану четырехполосная дорога расширится до 17 метров. Предусмотрена полная замена коммуникаций, в том числе троллейбусной линии и освещения, и оборудование 1,5-метровой пешеходной зоны по обеим сторонам моста. Мост планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года, однако теперь это будет сделано несколько раньше.

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Гость|18.10.2017 13:34|

хорошая новость!

Гость|18.10.2017 13:37|

Арку автомобильного моста уже пристыковали?

Гость|18.10.2017 13:41|

Гость писал(a):

Арку автомобильного моста уже пристыковали?
Один из южных концевиков - точно.

Гость|18.10.2017 13:43|

Разметку на мосту планируют наносить в ближайший снег...

Гость|18.10.2017 13:45|

Хороший подарок города к 100-летию Октябрьской революции!!! Еще бы Площадь Ленина к указанной дате восстановили из колхоза им.Ленина, который там устроили по выходным дням

Гость|18.10.2017 13:45|

О чем они вообще

Гость|18.10.2017 13:47|

Гость писал(a):

Еще бы Площадь Ленина к указанной дате восстановили
Чтобы восстановить площадь Ленина, надо длину Ленина умножить на ширину Ленина.

Гость|18.10.2017 13:51|

А в Крым по нему проехать можно?

Гость|18.10.2017 13:52|

вот бы еще поставить постоянный пост ДПС на повороте со Свердлова на набережную реки Мойки. Чтобы наглецы не поворачивали налево под знак и не создавали бы пробку!

Мост - это отлично, но печаль в том, что закроют Бакунинский... А проезд по центраку не откроют никогда :(

Гость|18.10.2017 13:54|

когда закроют Бакунинский? уже известно или слухи?

Гость|18.10.2017 13:55|

Гость писал(a):

А в Крым по нему проехать можно?
Можно, следующим летом.

Гость|18.10.2017 13:56|

А где защитные отбойники на мосту???

Гость|18.10.2017 13:57|

Гость писал(a):

Арку автомобильного моста уже пристыковали?
Нет , ждём Вашей команды .

Гость|18.10.2017 13:59|

Гость писал(a):

когда закроют Бакунинский? уже известно или слухи?
Закроют когда следующий алкаш возьмёт заложников .

Гость|18.10.2017 14:11|

Гость писал(a):

А в Крым по нему проехать можно?
Можно. Едешь по мосту от Злобина к Свердлова,далее по ней,сворачиваешь налево,по тамбовской трассе на М4,а там уже недалеко,спросишь.

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