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Общество | В Пензе у уличного торговца в счет долга изъяли носки и колготки

17.10.2017|16:16
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В Пензе в районе остановки общественного транспорта «Центральный рынок» провели рейд по выявлению несанкционированной торговли. В результате у предпринимателя, продававшего там чулочно-носочные изделия, изъяли товар.

Рейд был организован во вторник, 17 октября. Участие в нем приняли сотрудники администрации Железнодорожного района, полицейские и судебный пристав.

Они установили, что на предпринимателя с чулочно-носочными изделиями неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных на него штрафов составила 69 тысяч рублей.

«В результате за неуплату административных штрафов данный индивидуальный предприниматель подвергнут принудительному изъятию товара в счет оплаты задолженности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|17.10.2017 16:46|

Трусы оставили или тоже отжали ?

Гость|17.10.2017 16:49|

Кто отнимит у ближнего того ждёт кара . У них всё впереди . Бог Кузя всё видит.

Гость|17.10.2017 17:09|

Изъятый товар раздербанят между собой те кто его изъял?

Гость|17.10.2017 17:12|

Идет поголовное уничтожение малоимущего населения

Имя: Гость
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