17.10.2017 | 16:16

В Пензе в районе остановки общественного транспорта «Центральный рынок» провели рейд по выявлению несанкционированной торговли. В результате у предпринимателя, продававшего там чулочно-носочные изделия, изъяли товар.

Рейд был организован во вторник, 17 октября. Участие в нем приняли сотрудники администрации Железнодорожного района, полицейские и судебный пристав.

Они установили, что на предпринимателя с чулочно-носочными изделиями неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных на него штрафов составила 69 тысяч рублей.

«В результате за неуплату административных штрафов данный индивидуальный предприниматель подвергнут принудительному изъятию товара в счет оплаты задолженности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.