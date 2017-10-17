17.10.2017 | 17:26

Пензенская школа № 30 открывает научно-информационный центр для педагогов и родителей детей с ограниченными возможностями. Благодаря этому в регионе начнет развиваться образование инклюзивное, то есть вовлекающее в процесс обучения инвалидов. В этом году учебное заведение выиграло президентский грант в 2 000 000 рублей. На эти деньги проведут большую работу.

«На протяжении девяти месяцев выделяются в рамках гранта дополнительные ставки психологов, педагогов, социальных педагогов, логопедов, которые будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Потому что у нас в школе, например, обучается таких детей 250 человек, и для нас это очень важно», - рассказал директор школы № 30 Андрей Долов.

Также в рамках гранта подготовку пройдут педагоги из других школ региона. Это связано с требованиями времени.

«В связи с введением нового закона об инклюзивном образовании эта проблема становится достаточно актуальной для всех школ. Мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья может обратиться в любую школу по месту жительства, и школа обязана будет организовать обучение такого ребенка», - пояснил директор.

Третье направление - обучающие семинары для родителей детей-инвалидов.

«Я могу откровенно сказать, что мы по большому счету работали до сегодняшнего дня вслепую. То есть педагоги сами искали методики, сами искали практики и путем проб и ошибок их реализовывали. Сегодня мы формируем комплексный подход к инклюзивному образованию. Я думаю, что проект «Учимся вместе» позволит педагогам из других школ, не только Пензы и области, получить неоценимый опыт», - подчеркнул важность подобной работы заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В завершение церемонии открытия центра развития и сопровождения инклюзивного образования дети спели песню, после чего взрослые отправились по кабинетам - учиться учить.