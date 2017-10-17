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Общество | В Пензе депутаты написали обращение к председателю правления «Т Плюс»

17.10.2017|14:30
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Во вторник, 17 октября, на заседании комиссии городской думы замглавы Пензы Иван Краснов озвучил текст обращения депутатов к председателю правления, и. о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денису Паслеру по поводу подготовки к отопительному сезону.

В документе перечислены нарушения, допущенные компанией при устранении утечек на сетях во время гидравлических испытаний и при подаче горячей воды.

По мнению народных избранников, проблемная ситуация возникла из-за несвоевременного проведения аварийных работ, а также неосуществления восстановительных мероприятий ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

«Указанная ситуация сложилась вследствие ненадлежащего контроля со стороны заказчика филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за ходом проведения работ», - говорится в тексте документа.

Кроме того, в выходные дни последствия аварий не ликвидировались, а большое количество порывов свидетельствует о высокой изношенности коммуникаций, что требует принятия срочных мер.

«Просим Вас в дальнейшем при заключении подрядных договоров на капитальный ремонт теплосетей на территории города Пензы, учитывать негативный опыт работы подрядных организаций при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. и осуществлять в дальнейшем личный контроль за выбором подрядных организаций», - написано в обращении.

На сессии гордумы, состоявшейся 28 сентября, депутаты поддержали идею Алексея Шуварина о необходимости добиваться от ПАО «Т Плюс» компенсации для жителей за многомесячное отсутствие горячей воды и затягивание начала отопительного сезона. Однако в данном обращении об этом нет ни слова.

«Если после этого обращения они будут работать так же, что мы будем делать?» - поинтересовался один из депутатов.

«Надо начинать с этого, а там есть юридические способы воздействия», - ответил Иван Краснов.

В итоге народные избранники одобрили текст обращения, но до того, как вопрос будет рассмотрен на сессии, у них есть возможность внести в него правки.

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Гость|17.10.2017 15:01|

Депутаты предстают в новом свете. Так держать!

Гость|17.10.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

Если после этого обращения они будут работать так же, что мы будем делать?» - поинтересовался один из депутатов.
Они будут работать ещё хуже. Готовьтесь к зиме! Сети отдать Мордовии. Чем думали?

Гость|17.10.2017 15:12|

Тепловые сети Пензы отдали хрен знает кому. Пишите письма депутатики.

Гость|17.10.2017 15:14|

"...а большое количество порывов свидетельствует о высокой изношенности коммуникаций, что требует принятия срочных мер." Столько лет депутаты не интересовались изношенностью коммуникаций, а теперь нашли виновного.

Гость|17.10.2017 15:16|

В домах/квартирах депутатов центральное (городское) отопление или где живут уважаемые и не простые люди? Ещё вопросы есть?

Гость|17.10.2017 15:17|

Это они зря... Ответка будет такая, что мама не горюй...

Гость|17.10.2017 15:23|

Молебен запилить надо.

Гость|17.10.2017 15:24|

к лету допишут?

Гость|17.10.2017 15:26|

penzainform.ru писал(a):

«Просим Вас в дальнейшем при заключении подрядных договоров на капитальный ремонт теплосетей на территории города Пензы, учитывать негативный опыт работы подрядных организаций при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. и осуществлять в дальнейшем личный контроль за выбором подрядных организаций», - написано в обращении.
Взоржал,молодцы,браво. Ответка будет такой: Примем к сведению.

Гость|17.10.2017 15:30|

Тут креснвй ход надо мутить уважаемые депутатики, в данном деле все меры будут хороши но без результатов. Они новые трубы могут прорываться а старье на раз.

Гость|17.10.2017 15:30|

"Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" (Воззвание к крестьянам ХIХ в.школьный учебник истории) Г-н Ягов в курсе цитаты.

Гость|17.10.2017 15:35|

Этих клоунов из гордумы никто не будет воспринимать всерьёз. Пусть хоть каждый день пишут свои письма.

Гость|17.10.2017 15:39|

На деревню дедушке.

Гость|17.10.2017 15:39|

Гость писал(a):

Этих клоунов из гордумы никто не будет воспринимать всерьёз.
А переименование площади недействительно?

Гость|17.10.2017 15:41|

Гость писал(a):

а большое количество порывов свидетельствует о высокой изношенности коммуникаций, что требует принятия срочных мер.
Максимум, что разрешается делать – это аварийные ремонты с мизерными затратами. Делаются они в нарушение строительных норм и правил и других нормативных руководящих документов. Таким нехитрым способом Виктор Вексельберг заставил платить за отопление улицы и покупать воздух.

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