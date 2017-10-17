17.10.2017 | 14:30

Во вторник, 17 октября, на заседании комиссии городской думы замглавы Пензы Иван Краснов озвучил текст обращения депутатов к председателю правления, и. о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денису Паслеру по поводу подготовки к отопительному сезону.

В документе перечислены нарушения, допущенные компанией при устранении утечек на сетях во время гидравлических испытаний и при подаче горячей воды.

По мнению народных избранников, проблемная ситуация возникла из-за несвоевременного проведения аварийных работ, а также неосуществления восстановительных мероприятий ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

«Указанная ситуация сложилась вследствие ненадлежащего контроля со стороны заказчика филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за ходом проведения работ», - говорится в тексте документа.

Кроме того, в выходные дни последствия аварий не ликвидировались, а большое количество порывов свидетельствует о высокой изношенности коммуникаций, что требует принятия срочных мер.

«Просим Вас в дальнейшем при заключении подрядных договоров на капитальный ремонт теплосетей на территории города Пензы, учитывать негативный опыт работы подрядных организаций при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. и осуществлять в дальнейшем личный контроль за выбором подрядных организаций», - написано в обращении.

На сессии гордумы, состоявшейся 28 сентября, депутаты поддержали идею Алексея Шуварина о необходимости добиваться от ПАО «Т Плюс» компенсации для жителей за многомесячное отсутствие горячей воды и затягивание начала отопительного сезона. Однако в данном обращении об этом нет ни слова.

«Если после этого обращения они будут работать так же, что мы будем делать?» - поинтересовался один из депутатов.

«Надо начинать с этого, а там есть юридические способы воздействия», - ответил Иван Краснов.

В итоге народные избранники одобрили текст обращения, но до того, как вопрос будет рассмотрен на сессии, у них есть возможность внести в него правки.