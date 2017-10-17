17.10.2017 | 10:09

За 9 месяцев 2017 года в Пензенской области на свет появилось 9 022 ребенка, из них 4 677 мальчиков и 4 345 девочек. За этот период в Сурском крае родилось 119 двоен (в 2016-м - 106) и 3 тройни.

Данные цифры озвучили в региональном отделении Фонда социального страхования России.

В 2017-м впервые стали мамами 3 682 женщины, третий ребенок и более появился в 1 465 семьях. Средний возраст рожениц составил 29 лет. 225 женщин родили в возрасте от 40 до 45 лет, 7 женщин - старше 45.

«Средний вес новорожденного ребенка составил 3,36 кг, но есть и богатыри, вес которых превышает 5 кг (13 мальчиков и 2 девочки). Средний рост малыша - 52,36 см. Стандартный показатель роста более 58 см превысили 113 малышей, из них 88 мальчиков и 25 девочек», - сообщили в управлении.

При этом чаще всего дети появлялись на свет по пятницам (1 539), реже всего - по воскресеньям (817).