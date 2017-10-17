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Общество | В 2017 году в Пензенской области женщины чаще всего рожали по пятницам

17.10.2017|10:09
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За 9 месяцев 2017 года в Пензенской области на свет появилось 9 022 ребенка, из них 4 677 мальчиков и 4 345 девочек. За этот период в Сурском крае родилось 119 двоен (в 2016-м - 106) и 3 тройни.

Данные цифры озвучили в региональном отделении Фонда социального страхования России.

В 2017-м впервые стали мамами 3 682 женщины, третий ребенок и более появился в 1 465 семьях. Средний возраст рожениц составил 29 лет. 225 женщин родили в возрасте от 40 до 45 лет, 7 женщин - старше 45.

«Средний вес новорожденного ребенка составил 3,36 кг, но есть и богатыри, вес которых превышает 5 кг (13 мальчиков и 2 девочки). Средний рост малыша - 52,36 см. Стандартный показатель роста более 58 см превысили 113 малышей, из них 88 мальчиков и 25 девочек», - сообщили в управлении.

При этом чаще всего дети появлялись на свет по пятницам (1 539), реже всего - по воскресеньям (817).

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Гость|17.10.2017 10:53|

Конечно по пятницам. Кому охота в выходные возиться с роженицами. Вот и стимулируют роды. А потом удивляемся, почему столько детей в родовыми травмами.

Гость|17.10.2017 11:02|

А сколько изpenzainform.ru писал(a):

9 022
здоровых и полноценных?

Гость|17.10.2017 11:02|

penzainform.ru писал(a):

чаще всего дети появлялись на свет по пятницам (1 539), реже всего - по воскресеньям (817)
Налицо стимуляция по пятницам и искусственной сдерживание родов по воскресеньям.

Гость|17.10.2017 11:07|

Бабка говорила, что родиться мальчику в пятницу - быть несчастным.

Имя: Гость
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