17.10.2017 | 17:09

Чиновники будут учить пензенцев не пить, не курить, есть здоровую пищу и заниматься спортом. Представителей администраций разного уровня со всей области собрали на семинар, организованный министерством здравоохранения. В областной библиотеке прочитали лекции наркологи, психологи, диетологи и другие специалисты.

«Главы муниципальных поселений, муниципальных администраций, городов имеют большой административный ресурс. Кроме того, они своими поступками должны дать позитивную волну окружающим - своей семье, своим подчиненным, населению», - подчеркнула начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Глава администрации Каменки Анатолий Дуданов у себя нашел только одну вредную привычку - мало спать. Мужчина старается вести здоровый образ жизни и приучать к этому жителей города, в котором работает.

«Мы проводим много мероприятий: поддерживаем дворовый спорт, вовлекаем молодежь, делаем парковые зоны», - рассказал Анатолий Дуданов.

Это был первый подобный семинар в Пензе, но в других городах такое обучение проводится систематически. Руководитель областного центра профилактики Татьяна Батракова рассказала, что совсем недавно вернулась из столицы, где на форуме познакомилась с опытом одного из регионов.

«В Вологодской области все это есть. Население, как ни удивительно, поддерживает. Там серьезные ограничения по продаже табака и алкоголя в магазинах. Серьезный завоз здоровой продукции», - заметила Татьяна Батракова.

Пока планируется, что обучающие семинары для чиновников будут проходить не реже, чем раз в квартал.