17.10.2017 | 14:07

В понедельник, 16 октября, в Москве прошла встреча заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова с первым заместителем министра труда России Алексеем Вовченко.

Стороны обсудили включение в 2018 году в государственную программу, связанную со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, реабилитационного центра в поселке Кичкилейка Пензенского района.

Олег Ягов представил проект под названием «Социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью». Проект ориентирован на людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих тяжелые нарушения функций опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Достижение цели проекта обеспечивается тремя взаимосвязанными компонентами: «сопровождаемое проживание», «сопровождаемое обучение» и «сопровождаемая трудовая занятость».

«Реализация идеи позволит помочь молодым людям стать самостоятельными, получить профессиональные навыки и опыт работы в коллективе. Также планируется предоставление им медицинской, реабилитационной, психотерапевтической, психологической, социальной и юридической помощи», - рассказали в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

21 июня в санатории в Кичкилейке побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, который выразил согласие выделить средства из федерального бюджета на развитие санатория. Однако, как выяснилось, проектно-сметная документация была разработана 11 лет назад и устарела. Губернатор Иван Белозерцев поручил немедленно разработать новую документацию.