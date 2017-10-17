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Общество | Олег Ягов представил в Москве проект реконструкции санатория в Кичкилейке

17.10.2017|14:07
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В понедельник, 16 октября, в Москве прошла встреча заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова с первым заместителем министра труда России Алексеем Вовченко.

Стороны обсудили включение в 2018 году в государственную программу, связанную со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, реабилитационного центра в поселке Кичкилейка Пензенского района.

Олег Ягов представил проект под названием «Социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью». Проект ориентирован на людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих тяжелые нарушения функций опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Достижение цели проекта обеспечивается тремя взаимосвязанными компонентами: «сопровождаемое проживание», «сопровождаемое обучение» и «сопровождаемая трудовая занятость».

«Реализация идеи позволит помочь молодым людям стать самостоятельными, получить профессиональные навыки и опыт работы в коллективе. Также планируется предоставление им медицинской, реабилитационной, психотерапевтической, психологической, социальной и юридической помощи», - рассказали в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

21 июня в санатории в Кичкилейке побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, который выразил согласие выделить средства из федерального бюджета на развитие санатория. Однако, как выяснилось, проектно-сметная документация была разработана 11 лет назад и устарела. Губернатор Иван Белозерцев поручил немедленно разработать новую документацию.

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Гость|17.10.2017 14:31|

Возрождение уже стало элитным коттеджным поселком, скоро и до Кичкилейки это дойдет

Гость|17.10.2017 14:33|

Пустая болтовня !

Гость|17.10.2017 14:34|

penzainform.ru писал(a):

Однако, как выяснилось, проектно-сметная документация была разработана 11 лет назад и устарела. Губернатор Иван Белозерцев поручил немедленно разработать новую документацию.
Стабильный отмыв и откат.

Откат за откатом.

Гость|17.10.2017 14:37|

лучше бы с водой что то делали в белинске вторые сутки нет воды

Гость|17.10.2017 14:38|

Чиновник всегда останется в шоколаде или деньги отмоют или санаторий построят для себя либо и то и то.

Гость|17.10.2017 14:47|

А мне импонирует Ягов: умный,порядочный, профессиональный.

Один из немногих в нашем чиновничьем омуте,к которому испытываешь уважение!Формат нового руководителя.

Не съели бы старшие товарищи-волки.

Гость|17.10.2017 14:48|

Гость писал(a):

ядочный, профессиональный.

Один из немногих в нашем чиновничьем омуте,к которому испытываешь уважение!Формат нового руководителя.

Не съели бы старшие товарищи-волки.

Уже переподковали.

Гость|17.10.2017 14:55|

Стабильный отмыв и откат.

Откат за откатом.

Особенно на проектиках всего и вся...

Гость|17.10.2017 14:56|

Не съели бы старшие товарищи-волки.

Не будешь с ними выть или обратно в пединститут уйдет или на колыму отправят...

Гость|17.10.2017 15:05|

Как все печально.Но закономерно.

Гость|17.10.2017 15:36|

Санаторий для власть имущих надо замутить на месте бывшего завода по уничтожению хим оружия.

Гость|17.10.2017 15:37|

Это не то место, где при ВКБ ваяли какой то центр олимпийской подготовки? Деньги какие то вроде туда вкладывали? Похоже, оказалось псу под хвост те труды и финансы пошли?

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