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Общество | ФАС разработала план по снижению цен на презервативы

17.10.2017|16:34
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С табакокурением Правительство России борется с помощью повышения акцизов, а дешевые презервативы, по мнению чиновников, должны решить проблему распространения заболеваний, передающихся половым путем.

Федеральная антимонопольная служба разработала механизм снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ ведомство направило в правительство страны, предварительно проведя исследование рынка медицинских товаров.

«Пользуются спросом в подавляющем большинстве импортные презервативы, потому что наши изделия по качеству сильно уступают», - пояснила заведующая аптекой Елена Матвиенко.

ФАС предлагает установить для аптек наценку в размере не более 5% от стоимости презерватива. Кроме того, по новым правилам, покупателя должны будут проинформировать о наличии дешевых аналогов.

Также, по мнению разработчиков проекта, на цену должно повлиять увеличение количества специальных автоматов по продаже презервативов. Однако большинство пензенцев считает, что распространение ВИЧ-инфекции связано не с высокой стоимостью барьерных контрацептивов, а с поведением людей.

«Я думаю, все останется так же. Презервативы и сейчас пользуются спросом», - отметил житель областного центра.

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Гость|17.10.2017 18:43|

Рожать много стали.

Гость|17.10.2017 18:45|

Через интернет заказываю и бужу заказывать.Торговые сети и аптечные сети уже с ума сходят,по 250-300р за пачку из трех штук.

Имя: Гость
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