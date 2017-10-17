17.10.2017 | 16:34

С табакокурением Правительство России борется с помощью повышения акцизов, а дешевые презервативы, по мнению чиновников, должны решить проблему распространения заболеваний, передающихся половым путем.

Федеральная антимонопольная служба разработала механизм снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ ведомство направило в правительство страны, предварительно проведя исследование рынка медицинских товаров.

«Пользуются спросом в подавляющем большинстве импортные презервативы, потому что наши изделия по качеству сильно уступают», - пояснила заведующая аптекой Елена Матвиенко.

ФАС предлагает установить для аптек наценку в размере не более 5% от стоимости презерватива. Кроме того, по новым правилам, покупателя должны будут проинформировать о наличии дешевых аналогов.

Также, по мнению разработчиков проекта, на цену должно повлиять увеличение количества специальных автоматов по продаже презервативов. Однако большинство пензенцев считает, что распространение ВИЧ-инфекции связано не с высокой стоимостью барьерных контрацептивов, а с поведением людей.

«Я думаю, все останется так же. Презервативы и сейчас пользуются спросом», - отметил житель областного центра.