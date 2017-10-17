17.10.2017 | 15:11

22 октября работники транспортных предприятий в последний раз выйдут на маршруты. На то, чтобы вывезти урожай, убраться на участках, у пензенских садоводов осталось три дня: среда, суббота и воскресенье. Сезон организованных дачных перевозок закрывается.

«Он у нас увеличился на неделю: в прошлом году он был закрыт 16 октября, в этом году - 22 октября. Погода позволила поездить, пассажиры были», - прокомментировал начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

С 22 апреля до 22 октября огородников возили по 22 дачным маршрутам, на линиях работали от 30 до 40 автобусов. График движения приходилось менять в зависимости от пожеланий большинства садоводов. Некоторых не устраивал поздний выезд из города.

«Мы приезжаем туда в девять часов! Нужно поливать, понимаете? А пока приедешь, пока дойдешь, пока переоденешься - уже жара», - выразила недовольство одна из пассажирок.

Водитель, оправдываясь за поздний выезд, сослался на звонок председателя садоводческого товарищества «Импульс» и его просьбу перенести время отправки автобуса.

Цена билета в этом году осталась на уровне 2016, несмотря на то, что реальная стоимость услуг по пассажирским перевозкам для дачников, которые рассчитывались при помощи электронного кошелька садовода, возросла. Обязательство по компенсации расходов транспортным компаниям взял на себя муниципалитет. В бюджет на эти цели заложили 31 миллион 500 тысяч рублей, но рассчитываться с перевозчиками не спешат. Об этом еще в конце сентября говорили на сессии городской думы.

«В этом году задолженность носит хронический характер по уже исполненным, я подчеркиваю, исполненным обязательствам. Я не услышал пожеланий того, чтобы эти задолженности закрыть», - выступил с заявлением депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин.

«Задолженность по дачам - да, мы имеем 8 миллионов», - сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Причина несвоевременного расчета с транспортниками - дефицит бюджета. Задолженность гасят небольшими суммами по мере поступления средств в городскую казну.