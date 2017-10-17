17.10.2017 | 17:56

Юрист и бизнесмен, лектор Михаил Шапкин приехал из Москвы, чтобы поделиться своим опытом с пензенскими предпринимателями. Для них организовали цикл семинаров об особенностях налогообложения, получении госзаказов, подборе кадров, правовой грамотности.

«Вопросы связаны с тем, как сделать так, чтобы минимизировать издержки, как сделать так, чтобы партнеры не кидали, чтобы клиенты исполняли обязательства, которые берут на себя, заключая договор», - пояснил Михаил Шапкин.

Филипп Дмитриев второй год занимается розничной торговлей. Пока не может себе позволить содержать в штате юриста, поэтому сам старается вникать во все нюансы, ищет информацию в Интернете, посещает лекции и семинары.

«У меня нет юридического образования, я не всегда знаю, как правильно составить договор. А правильно составленный договор очень многое решает», - заметил Филипп Дмитриев.

Эти семинары организованы Центром поддержки предпринимательства. Их проводят для всех желающих бесплатно. В следующий раз, 19 октября, будут говорить о том, как удержать компанию в сложных экономических условиях.