Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|18:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.46  |  $  57.34
 

Общество | Для пензенских бизнесменов проводят бесплатные обучающие семинары

17.10.2017|17:56
Печать

Юрист и бизнесмен, лектор Михаил Шапкин приехал из Москвы, чтобы поделиться своим опытом с пензенскими предпринимателями. Для них организовали цикл семинаров об особенностях налогообложения, получении госзаказов, подборе кадров, правовой грамотности.

«Вопросы связаны с тем, как сделать так, чтобы минимизировать издержки, как сделать так, чтобы партнеры не кидали, чтобы клиенты исполняли обязательства, которые берут на себя, заключая договор», - пояснил Михаил Шапкин.

Филипп Дмитриев второй год занимается розничной торговлей. Пока не может себе позволить содержать в штате юриста, поэтому сам старается вникать во все нюансы, ищет информацию в Интернете, посещает лекции и семинары.

«У меня нет юридического образования, я не всегда знаю, как правильно составить договор. А правильно составленный договор очень многое решает», - заметил Филипп Дмитриев.

Эти семинары организованы Центром поддержки предпринимательства. Их проводят для всех желающих бесплатно. В следующий раз, 19 октября, будут говорить о том, как удержать компанию в сложных экономических условиях.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2017 18:42|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!