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Общество | Жительница Пензы Анна Артюшина отметила столетний юбилей

16.10.2017|09:22
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В воскресенье, 15 октября, исполнилось 100 лет жительнице Пензы Анне Артюшиной.

«Пройдя долгую насыщенную жизнь, Анна Матвеевна познала не только много радостных, счастливых моментов судьбы, но и пережила немало потерь и разочарований. Она пришла к этой дате победительницей, сохранив жизнелюбие, живой ум и неувядаемое чувство юмора.

В этот день в адрес Анны Артюшиной звучали самые теплые, искренние поздравления от родственников и гостей с выражением восхищения и гордости за ее жизненные достижения», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов пожелал Анне Матвеевне здоровья, отличного самочувствия, любви и заботы родных, благополучия, вечных искорок молодости в глазах.

Социальные работники и представители общественности вручили юбилярше подарки и цветы, а народный ансамбль «Реченька» исполнил для нее лирические душевные песни.

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