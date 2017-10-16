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Общество | За сутки оштрафовали 90 пензенских водителей, не пропустивших пешеходов

16.10.2017|15:44
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Сотрудники Госавтоинспекции провели в Пензе и области профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» для предупреждения нарушений в соответствующей зоне проезжей части.

В течение одного дня стражи порядка привлекли к ответственности 90 водителей, которые не пропустили пешеходов. За непредоставление им преимущества в движении каждого автолюбителя оштрафуют на 1 500 рублей.

«Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет.

Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратились в отделении пропаганды регионального УГИБДД к пешеходам.

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Гость|16.10.2017 16:19|

Отличная работа по пропаганде безответственности пешеходов! ГИБДД, так держать!

Гость|16.10.2017 16:24|

Гость писал(a):

Отличная работа по пропаганде безответственности пешеходов! ГИБДД, так держать!
Это к чему???

Гость|16.10.2017 16:25|

а дайте и мне эту волшебную жополизную методичку

Гость|16.10.2017 16:28|

Если бы ГИБДД по настоящему заботились о пешеходах, то давно бы не было нерегулируемых пешеходных переходов. То, что оштрафуют 90 водителей, это ерунда по сравнению с риском, которым подвергаются пешеходы в темное время суток, когда ГИБДД уже нет на улицах.

Гость|16.10.2017 16:37|

Когда будут штрафовать пешеходов?? Пешеходный переход остановка "Могилевский дворик" там СТАДО прет не обращая внимания на светофор,тем самым создавая аварийную ситуацию для водителей

Гость|16.10.2017 16:41|

Гость писал(a):

Когда будут штрафовать пешеходов?? Пешеходный переход остановка "Могилевский дворик" там СТАДО прет не обращая внимания на светофор,тем самым создавая аварийную ситуацию для водителей
Пешеходам пофиг. Вся ответственность на водителях. ГИБДД планомерно и ежедневно льет эту пропаганду. И она действует - жертв среди пешеходов все больше и больше.

Гость|16.10.2017 16:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Отличная работа по пропаганде безответственности пешеходов! ГИБДД, так держать!
Это к чему???
К тому, что повально штрафуя водителей и не наказывая пешеходов (редкие акции не в счет), ГИБДД культивирует безответственность и вседозволенность пешеходов. Если водитель отделается штрафом, то пешахид собственным здоровьем или даже жизнью. А так как спасение пешеходов дело рук самих пешеходов, то надо повышать их сознательность и ответственность, а не просто шкурить водителей, пополняя свой и государственный карман.

Шашлычник|16.10.2017 16:47|

Так вроде бы 2500 теперь

Гость|16.10.2017 16:59|

Гость писал(a):

Гость|16.10.2017 16:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Отличная работа по пропаганде безответственности пешеходов! ГИБДД, так держать!

Это к чему???

К тому, что повально штрафуя водителей и не наказывая пешеходов (редкие акции не в счет), ГИБДД культивирует безответственность и вседозволенность пешеходов. Если водитель отделается штрафом, то пешахид собственным здоровьем или даже жизнью. А так как спасение пешеходов дело рук самих пешеходов, то надо повышать их сознательность и ответственность, а не просто шкурить водителей, пополняя свой и государственный карман.

Совершенно верно!!! У нас же сейчас люди думать отвыкли, за них телевизор думает и интернет. А там каждый день им льют в уши "водитель обязан!!! вас пропустить".. Ну раз обязан, то значит пропустит. И смело, не глядя по сторонам, с мобилой в ухе, с капюшоном на бестолковке на пешеходный переход.

Имя: Гость
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