16.10.2017 | 15:44

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Пензе и области профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» для предупреждения нарушений в соответствующей зоне проезжей части.

В течение одного дня стражи порядка привлекли к ответственности 90 водителей, которые не пропустили пешеходов. За непредоставление им преимущества в движении каждого автолюбителя оштрафуют на 1 500 рублей.

«Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет.

Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратились в отделении пропаганды регионального УГИБДД к пешеходам.