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Общество | Водитель вез пензенцев в Саранск на неисправном автобусе

16.10.2017|17:07
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Сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию «Автоперевозчик» и выявили огромное количество нарушений. Итоги еще не окончательные, но цифры уже впечатляют: 370 водителей пассажирского транспорта были привлечены к ответственности, 105 машин оказались с неисправностями.

«В том числе был остановлен автобус, зарегистрированный в Республике Мордовии, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Пенза - Саранск. В ходе осмотра сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено, что у данного автобуса имеется техническая неисправность в виде негерметичности тормозной системы, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД по Пензенской области Павел Болтышев.

Сам же водитель автобуса заявил сотруднику ГАИ, что механик, выпускавший автобус в рейс, дефекта не обнаружил и поломка произошла при следовании по маршруту.

На водителя был составлен административный протокол, а автобус отправили на штрафстоянку. Операция «Автоперевозчик» завершится 18 октября.

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Гость|16.10.2017 18:32|

penzainform.ru писал(a):

На водителя был составлен административный протокол, а автобус отправили на штрафстоянку
... пассажиров под зад пинком в чистое поле.

Гость|16.10.2017 18:36|

Так в Мордосранск и надо возить на таком автобусе.

Гость|16.10.2017 18:38|

Гость писал(a):

... пассажиров под зад пинком в чистое поле
нет часть в инвалидные коляски, часть на катафалк

Гость|16.10.2017 18:48|

Гость писал(a):

нет часть в инвалидные коляски, часть на катафалк

Тормоза придумали трусы. Опытный водитель вел переполненный автобус от Белинского до Пензы и в низ по Красной без тормозов и нормально доехал. Теперь он давно на пенсии, но то, что он так смог довезти людей ему огромное спасибо. Но этот водитель СОВЕТСКОЙ школы.

Гость|16.10.2017 18:50|

В догонку. Я сам ехал в этом автобусе.

Гость|16.10.2017 19:51|

Гость писал(a):

Опытный водитель вел переполненный автобус от Белинского до Пензы и в низ по Красной без тормозов
Этот водятел а не водитель. Такой же из Саратова прошлый год вёз зимой на лысой резине и не довёз. Тоже считал себя очень опытным

Имя: Гость
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