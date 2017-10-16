16.10.2017 | 17:07

Сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию «Автоперевозчик» и выявили огромное количество нарушений. Итоги еще не окончательные, но цифры уже впечатляют: 370 водителей пассажирского транспорта были привлечены к ответственности, 105 машин оказались с неисправностями.

«В том числе был остановлен автобус, зарегистрированный в Республике Мордовии, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Пенза - Саранск. В ходе осмотра сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено, что у данного автобуса имеется техническая неисправность в виде негерметичности тормозной системы, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД по Пензенской области Павел Болтышев.

Сам же водитель автобуса заявил сотруднику ГАИ, что механик, выпускавший автобус в рейс, дефекта не обнаружил и поломка произошла при следовании по маршруту.

На водителя был составлен административный протокол, а автобус отправили на штрафстоянку. Операция «Автоперевозчик» завершится 18 октября.