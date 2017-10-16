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Общество | В 13 сельсоветах Кузнецкого района не созданы похоронные службы

16.10.2017|12:04
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В 13 сельсоветах Кузнецкого района выявлены нарушения законодательства о погребении и похоронном деле.

Согласно требованиям, организовывать и осуществлять похоронное дело обязаны органы местного самоуправления.

Для этого необходимо создать специализированные службы, которые занимались бы погребением умерших и оказывали бы все сопутствующие услуги.

Прокуратура Кузнецкого района выяснила, что администрации 13 сельсоветов не только не определили порядок деятельности таких служб, но и сами службы вообще не создали.

«По этим фактам прокуратурой района главам администраций сельсоветов внесено 13 представлений об устранении нарушений. Представления находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|16.10.2017 12:13|

Не дадим забыть Героев ссылка на PenzaInform.ru

Гость|16.10.2017 12:18|

ну да надо теперь и деревенских обобрать молодцы, мало денег не бывает.

Гость|16.10.2017 12:20|

И как до сего времени в деревнях без спецслужб обходились?

Гость|16.10.2017 12:21|

Гость писал(a):

ну да надо теперь и деревенских обобрать молодцы, мало денег не бывает.
У ас похоронная команда всегда у магазина сидит пиво пьет и заказыждет

Имя: Гость
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