16.10.2017 | 12:04

В 13 сельсоветах Кузнецкого района выявлены нарушения законодательства о погребении и похоронном деле.

Согласно требованиям, организовывать и осуществлять похоронное дело обязаны органы местного самоуправления.

Для этого необходимо создать специализированные службы, которые занимались бы погребением умерших и оказывали бы все сопутствующие услуги.

Прокуратура Кузнецкого района выяснила, что администрации 13 сельсоветов не только не определили порядок деятельности таких служб, но и сами службы вообще не создали.

«По этим фактам прокуратурой района главам администраций сельсоветов внесено 13 представлений об устранении нарушений. Представления находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.