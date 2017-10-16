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Общество | «Самко» решило перевести номера в «МегаФон»

16.10.2017|09:42
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Пензенский пивоваренный завод, входящий в число крупнейших региональных предприятий пищевой промышленности, принял решение о переводе рабочих мобильных номеров на «МегаФон». Выбор в пользу оператора определило широкое покрытие сети, а также выгодные условия, полученные «Самко» благодаря тарифу «Корпоративный безлимит».

Возможность всегда пользоваться надежной связью во всех уголках Пензенской области и за ее пределами для «Самко» является принципиальной. Завод поставляет продукцию, в том числе лимонады, квас, питьевую, йодированную и минеральную воду, во многие регионы России. А производственные мощности, в частности водяные скважины, часто находятся вдали от крупных городов.

«МегаФон» обеспечил возможность оперативной связи с клиентами, подрядчиками и между самими сотрудниками компании в любой ситуации.

У «Самко» уже есть опыт работы с «МегаФоном» - предприятие несколько лет пользуется фиксированной телефонией от оператора. Теперь к ней добавилась мобильная связь и Интернет. В рамках тарифа «Корпоративный безлимит» сотруднику предоставляется пакет ценой в 250 рублей, куда входят 500 минут голосовых вызовов на других операторов России и 5 Гб интернет-трафика, доступного и во время поездок по стране.

В настоящее время на обслуживание в сети «МегаФон» переведено уже более 80 номеров сотрудников «Самко». Это торговые представители, региональные менеджеры, супервайзеры и руководители компании.

Звонки внутри корпоративной сети являются бесплатными и безлимитными.

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