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Общество | Пензенский транспорт оказался неприспособленным для инвалидов

16.10.2017|13:43
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Пензенская система общественного транспорта оказалась совершенно неприспособленной для людей с ограниченными возможностями.

Светлана Ивченко вместе с сыном-инвалидом приехали на лечение в Пензу из Волгоградской области. Они с сожалением убедилась, что транспорт недоступен колясочникам. Вход в маршрутки им вообще заказан, остаются автобусы и троллейбусы, но в них, как правило, пороги высокие, а пандусы есть лишь на немногих машинах. Хрупкой женщине пришлось поднимать коляску с сыном буквально на руках.

«А выходить вот точно таким же макаром: я выхожу из автобуса и, так же его поворачивая, проезжаю, потому что ни один автобус у нас не подходит к бордюру. Ни один!» - пожаловалась женщина.

Чтобы взобраться на площадку перед остановкой, тоже пришлось приложить немало усилий. Кстати, на новые высокие бордюры жаловались летом и вполне здоровые люди: перешагивая, нужно высоко поднимать ноги.

«Куда мы попадаем… У меня ребенок попадает в первую западню. Ни туда ни сюда - здесь нужно поднимать. Это я, женщина, поднимаю!» - возмущена Светлана.

Еще одна гостья Пензы, также мать инвалида, Ирина Бабина из Хабаровска, обратила внимание и на отсутствие необходимых приспособлений внутри автобусов и троллейбусов.

«Ремней нет в автобусах, это очень плохо. При движении коляску мотает и ее очень тяжело удерживать», - поделилась печальным наблюдением Ирина.

Обе женщины отметили, что в их родных городах ситуация примерно такая же, как в Пензе.

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