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Общество | Пензенские пекари отметили Всемирный день хлеба

16.10.2017|17:31
Печать

Пензенские пекари и технологи пищевой промышленности трудятся не покладая рук даже во Всемирный день хлеба - по сути, еще один профессиональный праздник.

Пока партия теста доходит до нужной консистенции, над другой уже колдуют пекари. Бесформенная масса приобретает вид.

«Хлеб любит руки и тепло», - подчеркнула одна из мастериц.

Одни вкладывают душу в караваи, другие строго следят за соблюдением всех правил приготовления хлебобулочной продукции.

«Процесс достаточно трудоемкий, брожение занимает по три-четыре часа. На весь цикл некоторых видов уходит до пяти часов», - уточнила технолог Елена Колдомасова.

В настоящее время видов хлеба так много, что все не перечислить. Только на одном производстве ежедневно выпекают от 15 до 20 сортов, и это еще не предел.

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Гость|16.10.2017 19:17|

Хлеб дерьмо! Невкусный, плесневеет.

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