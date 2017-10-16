16.10.2017 | 17:31

Пензенские пекари и технологи пищевой промышленности трудятся не покладая рук даже во Всемирный день хлеба - по сути, еще один профессиональный праздник.

Пока партия теста доходит до нужной консистенции, над другой уже колдуют пекари. Бесформенная масса приобретает вид.

«Хлеб любит руки и тепло», - подчеркнула одна из мастериц.

Одни вкладывают душу в караваи, другие строго следят за соблюдением всех правил приготовления хлебобулочной продукции.

«Процесс достаточно трудоемкий, брожение занимает по три-четыре часа. На весь цикл некоторых видов уходит до пяти часов», - уточнила технолог Елена Колдомасова.

В настоящее время видов хлеба так много, что все не перечислить. Только на одном производстве ежедневно выпекают от 15 до 20 сортов, и это еще не предел.