16.10.2017 | 17:08

В Пензе планируют сделать больше парковок, в том числе платных. Городские власти собираются отдать под них площадь Ленина, улицу Славы, верх Московской.

«У нас некоторые места в городе захлебываются из-за отсутствия парковок. Это район «Ростка», улица Славы. Нужно создание не отдельных закрытых участков за шлагбаумами, а по принципу московских», - уточнил депутат Пензенской городской думы Олег Ратников.

Но это дело затратное: паркоматы - устройства, с помощью которых оплачивается услуга, стоят недешево. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, но пока неудачно.

«Мы пытаемся сложить все места в городе, у нас набирается тысяча. Для того, чтобы их бизнес-план начал работать, им нужно от 2 000 и выше», - пояснил Олег Ратников.

На обдумывание создания коммерческих стоянок чиновников подтолкнула работа платной парковки у областной больницы. Она начала функционировать в конце мая.

«По факту видно, что она окупится меньше чем за год. Она очень востребованна и полезна для жителей города», - подчеркнул заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко.

Прибыль платной муниципальной парковки за три летних месяца составила 144 тысячи рублей. Час стоит 20 рублей, умещается 51 автомобиль.