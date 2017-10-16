Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 окт 2017|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.30  |  $  57.09
 

Общество | 1 000 участков в Пензе можно приспособить под платные парковки

16.10.2017|17:08
Печать

В Пензе планируют сделать больше парковок, в том числе платных. Городские власти собираются отдать под них площадь Ленина, улицу Славы, верх Московской.

«У нас некоторые места в городе захлебываются из-за отсутствия парковок. Это район «Ростка», улица Славы. Нужно создание не отдельных закрытых участков за шлагбаумами, а по принципу московских», - уточнил депутат Пензенской городской думы Олег Ратников.

Но это дело затратное: паркоматы - устройства, с помощью которых оплачивается услуга, стоят недешево. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, но пока неудачно.

«Мы пытаемся сложить все места в городе, у нас набирается тысяча. Для того, чтобы их бизнес-план начал работать, им нужно от 2 000 и выше», - пояснил Олег Ратников.

На обдумывание создания коммерческих стоянок чиновников подтолкнула работа платной парковки у областной больницы. Она начала функционировать в конце мая.

«По факту видно, что она окупится меньше чем за год. Она очень востребованна и полезна для жителей города», - подчеркнул заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко.

Прибыль платной муниципальной парковки за три летних месяца составила 144 тысячи рублей. Час стоит 20 рублей, умещается 51 автомобиль.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2017 18:27|

От те и 350 скверов...

Гость|16.10.2017 18:29|

Прибыль или выручка?

Гость|16.10.2017 18:30|

penzainform.ru писал(a):

У нас некоторые места в городе захлебываются из-за отсутствия парковок. Это район «Ростка», улица Славы.
Довольно странное утверждение.

Гость|16.10.2017 18:30|

Когда ж вы лопнете?

Гость|16.10.2017 18:32|

Гость писал(a):

Когда ж вы лопнете?
5.11.17.

Гость|16.10.2017 18:39|

Гость писал(a):

5.11.17.
В приведенной последовательности простых чисел пропущены 7 и 13.

Гость|16.10.2017 18:59|

penzainform.ru писал(a):

им нужно от 2 000 и выше»,

Конечно нужно войти в их положение и организовать эти более 2000 стоянкоточек. бабло должно ещё не успеть остыть от печатного станка, хрустеть и пахнуть свежестью печати оседая в бездонных карманах.

Гость|16.10.2017 19:01|

Гость писал(a):

Когда ж вы лопнете?

Вы слабо тужитесь, тужтесь сильнее вот тогда возможно может быть, а так нет.

Гость|16.10.2017 19:03|

Давайте сначала организуем платную парковку у городской администрации. Проведем такой эксперимент. А затем во всем городе организуем платные парковки.

Гость|16.10.2017 19:09|

Около больницы платной парковки не хватает, а скоро еще роддом откроют,думать надо когда строите и закладывать сразу места под парковки

Поучится надо у эмиратов.

Гость|16.10.2017 19:29|

penzainform.ru писал(a):

«У нас некоторые места в городе захлебываются из-за отсутствия парковок. Это район
Гражданпроекта и мэрии, аж весь тротуар заставлен жоповозками.

Гость|16.10.2017 19:31|

А у ворья всё мысли о деньгах ... город не для людей,а для воровских карманов приспосабливают. Уже нужно что делать с этой воровской властью. Когда же эти твари нажрутся ...

Гость|16.10.2017 19:33|

Есть отличное место ! Огромное ! Это территория центральной помойки - рынок ! Там места и для дороги и для парковки хватит, эта помойка занимает почти 10 Га в центре города ! Но вот беда, она тоже под ворами ...

Гость|16.10.2017 19:36|

Гость писал(a):

350 скверов...
Необходим проект 2000 скверов-трансформеров под парковки!

Гость|16.10.2017 19:38|

Гость писал(a):

платную парковку у городской администрации
Тем по барабану ... им хоть по 1000 руб в час делай парковку ... они этих копеек не заметят. Но обирать будут самых нищих.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!