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Общество | В Пензе на субботник вышли более 19 тысяч человек

15.10.2017|11:09
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В субботу, 14 октября, в Пензе прошел городской субботник, участие в котором приняли 19 090 человек и 68 единиц техники. Они привели в порядок 217 000 кв. м территорий, было вывезено 255 кубометров мусора.

Самыми активными стали жители Октябрьского района: там на уборку вышли 5 800 добровольцев. Однако Железнодорожный район обошел Октябрьский по площади приведенной в порядок территории. С помощью 24 единиц техники там убрали 69 000 кв. м (в Октябрьском - 53 000).

Во время субботника в Пензе ликвидировали 75 навалов мусора, большая часть из них находилась в Железнодорожном районе – 56.

14 октября в городе высадили 1 180 деревьев и кустарников: 500 - в Октябрьском районе, 240 - в Железнодорожном и по 220 - в Первомайском и Ленинском.

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Гость|15.10.2017 11:43|

Я про него даже не слышал. Вранье.

Гость|15.10.2017 11:54|

На выборы пришло 80%. Врушники.

Имя: Гость
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