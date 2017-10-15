15.10.2017 | 11:09

В субботу, 14 октября, в Пензе прошел городской субботник, участие в котором приняли 19 090 человек и 68 единиц техники. Они привели в порядок 217 000 кв. м территорий, было вывезено 255 кубометров мусора.

Самыми активными стали жители Октябрьского района: там на уборку вышли 5 800 добровольцев. Однако Железнодорожный район обошел Октябрьский по площади приведенной в порядок территории. С помощью 24 единиц техники там убрали 69 000 кв. м (в Октябрьском - 53 000).

Во время субботника в Пензе ликвидировали 75 навалов мусора, большая часть из них находилась в Железнодорожном районе – 56.

14 октября в городе высадили 1 180 деревьев и кустарников: 500 - в Октябрьском районе, 240 - в Железнодорожном и по 220 - в Первомайском и Ленинском.