15.10.2017 | 12:01

В воскресенье, 15 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил убрать опавшую листву с городских дорог.

«Уборка осенней листвы - очень важная работа. Своевременная очистка дорог значительно уменьшает засорение ливневой канализации, обеспечивая дренаж вод и предотвращая подтопления», - заметил мэр.

Он подчеркнул, что необходимая техника для этого имеется, и дал распоряжение директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову организовать весь комплекс подметально-уборочных работ.

Также опавшую листву уберут в парках, скверах и на улице Московской. Этим предстоит заняться МУП «Зеленое хозяйство», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.