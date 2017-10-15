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Общество | В Пензе дороги, скверы и парки очистят от опавшей листвы

15.10.2017|12:01
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В воскресенье, 15 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил убрать опавшую листву с городских дорог.

«Уборка осенней листвы - очень важная работа. Своевременная очистка дорог значительно уменьшает засорение ливневой канализации, обеспечивая дренаж вод и предотвращая подтопления», - заметил мэр.

Он подчеркнул, что необходимая техника для этого имеется, и дал распоряжение директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову организовать весь комплекс подметально-уборочных работ.

Также опавшую листву уберут в парках, скверах и на улице Московской. Этим предстоит заняться МУП «Зеленое хозяйство», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|15.10.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

«Уборка осенней листвы - очень важная работа.
Особенно на газонах и в парках ,скверах-уберут и,а потом на мёртвой земле даже трава не растёт.

Гость|15.10.2017 13:00|

На листве можно поскользнуться на летней резине!

Гость|15.10.2017 13:31|

Сцуко! Распорядиться легко, а как это исполнить... Я сколько мешков перетаскала на мусорку, сколько порвалось у меня в руках, свою машину листвой набила... таскать не перетаскать. И ещё в кучах насобирала. Так как легче - проехать с комфортом и приказать или реально организовать выдачу мешков, граблей и вывоз мешков на машине? А?

Имя: Гость
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