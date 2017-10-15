В воскресенье, 15 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил убрать опавшую листву с городских дорог.
«Уборка осенней листвы - очень важная работа. Своевременная очистка дорог значительно уменьшает засорение ливневой канализации, обеспечивая дренаж вод и предотвращая подтопления», - заметил мэр.
Он подчеркнул, что необходимая техника для этого имеется, и дал распоряжение директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову организовать весь комплекс подметально-уборочных работ.
Также опавшую листву уберут в парках, скверах и на улице Московской. Этим предстоит заняться МУП «Зеленое хозяйство», сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
penzainform.ru писал(a):Особенно на газонах и в парках ,скверах-уберут и,а потом на мёртвой земле даже трава не растёт.