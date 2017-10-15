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Общество | Ресторан «Пенза» приглашает горожан отпраздновать Новый год

15.10.2017|12:30
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Ресторанный комплекс «Пенза» приглашает жителей города провести новогодний корпоратив в уютной атмосфере вместе с ведущими и зажигательными артистами.

Теплая цветовая гамма банкетного зала, рассчитанного на 100 человек, настроит гостей на позитив, а простор придется по душе всем, кто любит подвигаться. Зеркала, картины, приглушенный свет поспособствуют созданию новогоднего антуража.

В помещении ресторана-бара, способном вместить до 70 человек и выдержанном в красных тонах, с античными колоннами и картинами в стиле старинных фресок, посетители смогут настроиться на яркий праздник. Здесь же имеется вип-комната для желающих провести новогодний вечер вдали от посторонних глаз.

Не может не порадовать пензенцев и специальное демократичное новогоднее предложение. Оно включает в себя заказ по кухне на 1 500 рублей и шоу-программу на 600. Гостям ресторана предлагается широкий ассортимент холодных закусок, салатов и горячего. Изюминка вечера - блюдо от шеф-повара на выбор посетителей. В стоимость не входят прохладительные и горячительные напитки.

Ресторан «Пенза» находится в самом центре города - на улице Славы, 10. Заказать новогодний корпоратив можно по телефону 550-550. Страница ресторана в соцсети «ВКонтакте» - vk.com/club73911475.

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