13.10.2017 | 16:02

В Пензенской области за истекший период 2017 года прокурорами выявлено более 3 000 нарушений прав детей. В 2016-м их было зафиксировано 3 700.

Об этом на заседании круглого стола в Законодательном собрании Пензенской области сообщила старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Светлана Родионова.

Среди существующих проблем она отметила переполненность групп в садах, необеспеченность учебниками, неудовлетворительную организацию питания детей, поборы с родителей, а также нарушения противопожарной, санитарной безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях, нарушения при их строительстве.

Кроме того, по словам Светланы Родионовой, за 9 месяцев совершено 160 преступлений против несовершеннолетних. За аналогичный период 2016-го их было 297.

В этой связи она обратила внимание собравшихся на бесконтрольность школьников во внеучебное время, в том числе и в отношении доступа к запрещенной законодательством информации в Интернете.

«Благополучное и счастливое детство более 230 тысяч проживающих на территории региона детей зависит не только от родителей, но и от эффективности работы государственных и муниципальных органов, образовательных организаций и неравнодушия общественности», - подчеркнули в прокуратуре Пензенской области.