Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|17:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | В Пензенской области за 9 месяцев права детей нарушили более 3 000 раз

13.10.2017|16:02
Печать

В Пензенской области за истекший период 2017 года прокурорами выявлено более 3 000 нарушений прав детей. В 2016-м их было зафиксировано 3 700.

Об этом на заседании круглого стола в Законодательном собрании Пензенской области сообщила старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Светлана Родионова.

Среди существующих проблем она отметила переполненность групп в садах, необеспеченность учебниками, неудовлетворительную организацию питания детей, поборы с родителей, а также нарушения противопожарной, санитарной безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях, нарушения при их строительстве.

Кроме того, по словам Светланы Родионовой, за 9 месяцев совершено 160 преступлений против несовершеннолетних. За аналогичный период 2016-го их было 297.

В этой связи она обратила внимание собравшихся на бесконтрольность школьников во внеучебное время, в том числе и в отношении доступа к запрещенной законодательством информации в Интернете.

«Благополучное и счастливое детство более 230 тысяч проживающих на территории региона детей зависит не только от родителей, но и от эффективности работы государственных и муниципальных органов, образовательных организаций и неравнодушия общественности», - подчеркнули в прокуратуре Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2017 17:13|

penzainform.ru писал(a):

«Благополучное и счастливое детство более 230 тысяч проживающих на территории региона детей зависит не только от родителей, но и от эффективности работы государственных и муниципальных органов, образовательных организаций и неравнодушия общественности», - подчеркнули в прокуратуре Пензенской области
Врать то-учебные тетради были получены школьниками области?

Областное правительство вместе с мэрией с минобром нарушило конституционные права детей, а прокуратура закрыла глаза как и омбудсмен и другие ведомства-видимость счастья и бурной деятельности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!