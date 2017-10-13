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Общество | В Пензе закроют перинатальный центр при детской больнице им. Филатова

13.10.2017|17:28
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Строители выполнили свои обязательства по возведению областного перинатального центра. Завершается монтаж и наладка дорогостоящего медицинского оборудования. Родовые блоки и операционные готовы.

«В конце октября мы готовы здесь провести первые роды», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Но для того, чтобы врачи приступили к своим обязанностям, нужно получить лицензию, оформить необходимые документы. Это займет две недели.

Медицинский персонал, которому предстоит оказывать помощь мамам и малышам, прошел обучение. В перинатальном центре будут выхаживать младенцев весом от 500 граммов.

«В среднем из 13 000 родов 6 000 будут точно здесь. Если места будут освобождаться, то мы будем и физиологические роды разрешать. Будем пытаться эти площади использовать максимально», - подчеркнул Владимир Стрючков.

После открытия перинатального центра роддом на Бекешской перестанет функционировать. Уже решено, что будет вместо палат для рожениц.

«Готовится проектная документация по реконструкции данного корпуса. Конечно, он простаивать не будет. За счет него будет расширена детская больница. Он будет отдан детям старшего возраста», - уточнил главный врач областной детской больницы им. Филатова Максим Баженов.

В настоящее время во всех межрайонных больницах - в Каменке, Кузнецке, Сердобске - есть родильные дома. Но главным станет перинатальный центр. Кстати, на его официальное открытие пригласят высоких гостей.

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Гость|13.10.2017 19:12|

есть еще рабочие места там ?? может кто знает куда можно обратится??

Имя: Гость
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