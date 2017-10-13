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Общество | В Пензе воруют стекло и металлические банки из мусорных контейнеров

13.10.2017|14:33
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В пятницу, 13 октября, начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин доложил депутатам городской думы о том, как в областном центре организован раздельный сбор коммунальных отходов.

По его словам, установкой контейнеров для раздельного сбора занимается частная организация. Их ставят на больших площадках, где высокая проходимость. Количество таких баков планируется довести до 240.

Частник все делает за свой счет: устанавливает контейнеры, вывозит мусор и переработает его на собственных мощностях на своем заводе.

По словам Андрея Гришина, на емкости пришлось установить замки. «Из открытых сеток разлетается мусор и воруют стекло и металлические банки», - пояснил он.

Сейчас организация высчитывает, насколько ей выгодно заниматься этим бизнесом. Что касается управляющих компаний, то им выгодна деятельность частника, так как благодаря ей экономятся средства.

Выгодна она и городу. «Сортировку нужно развивать, чтобы меньше возилось на наш полигон», - отметил Андрей Гришин.

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