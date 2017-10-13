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Общество | В Пензе управляющая компания заплатит за захламленный подвал

13.10.2017|13:54
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В Пензе управляющая компания «Лев» привлечена к административной ответственности за неудовлетворительное состояние подвала.

Нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения были выявлены в подвале дома № 8 на улице Луначарского.

Проверяющие обнаружили там захламление, загрязнение и следы затопления. Было очевидно, что уборка и санитарная обработка техподполья не проводятся.

В итоге Первомайский районный суд признал ООО «УК «Лев» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

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