13.10.2017 | 13:54

В Пензе управляющая компания «Лев» привлечена к административной ответственности за неудовлетворительное состояние подвала.

Нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения были выявлены в подвале дома № 8 на улице Луначарского.

Проверяющие обнаружили там захламление, загрязнение и следы затопления. Было очевидно, что уборка и санитарная обработка техподполья не проводятся.

В итоге Первомайский районный суд признал ООО «УК «Лев» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.