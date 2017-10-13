13.10.2017 | 15:13

Депутат городской думы Виктор Воробьев поинтересовался у начальника управления ЖКХ, платят ли в Пензе торговые точки за пользование контейнерными площадками, расположенными в жилом фонде.

Свой вопрос Андрею Гришину он задал на заседании комиссии, состоявшемся в пятницу, 13 октября.

По словам начальника управления, проблема обычно заключается в том, что торговые точки отказываются платить не за вывоз мусора, а за уборку контейнерных площадок.

«Конфликтные ситуации возникают, но обычно они садятся за стол переговоров, и этот вопрос решается: они заключают договор на уборку с управляющей компанией, и площадка вычищается», - разъяснил Андрей Гришин.