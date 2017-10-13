Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | В Пензе полигон для размещения отходов заполнен почти на 86%

13.10.2017|15:38
Печать

В Пензе на полигоне для размещения отходов накоплено 6 373 652,18 тонны мусора, притом что его вместимость составляет 7 425 000 тонн. То есть он заполнен почти на 86%.

Эти данные депутаты городской думы обсудили на заседании комиссии, состоявшемся в пятницу, 13 октября. Они поинтересовались у начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, что делается для решения проблемы.

Тот сообщил, что ведется поиск инвестора для построения завода по переработке мусора. «Появляются организации, проявляют интерес, но получается такая ситуация: люди есть, а денег нет. Таких надо отсеивать. Пока желающих взять наш полигон нет, но есть желающие на строительство нового полигона», - доложил обстановку Андрей Гришин.

Он также рассказал, что в России перерабатывающие заводы есть в Нижнем Новгороде, Саратове, Москве. «Инвестор, который занимается переработкой, дает свои расчеты. Ему нужны определенные нормы накопления, нужен мусор по объему со всей Пензенской области, а это невозможно», - сообщил Андрей Гришин.

Полигон для размещения отходов располагается в 16 км от Пензы. Его общая площадь - 82 га. Полное заполнение полигона ожидается через 7-8 лет.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2017 15:52|

penzainform.ru писал(a):

«Появляются организации, проявляют интерес, но получается такая ситуация: люди есть, а денег нет. Таких надо отсеивать.
То есть если к вам придут молодые ученые с более эффективным и готовым решением по переработке мусора то вы их сразу отсеете а внимание будете уделять лишь бизнесменам со старой и малоэффективной технологией переработки мусора?

Гость|13.10.2017 16:07|

Зажрался народ , мусора после него много . Пора цены на всё в 10 раз поднять .

Гость|13.10.2017 16:11|

penzainform.ru писал(a):

но есть желающие на строительство нового полигона
Это что там строить то простите? Получить по халяве чистое поле, а потом собирать со всего города деньги за загаживание этого самого поля???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!