13.10.2017 | 15:38

В Пензе на полигоне для размещения отходов накоплено 6 373 652,18 тонны мусора, притом что его вместимость составляет 7 425 000 тонн. То есть он заполнен почти на 86%.

Эти данные депутаты городской думы обсудили на заседании комиссии, состоявшемся в пятницу, 13 октября. Они поинтересовались у начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, что делается для решения проблемы.

Тот сообщил, что ведется поиск инвестора для построения завода по переработке мусора. «Появляются организации, проявляют интерес, но получается такая ситуация: люди есть, а денег нет. Таких надо отсеивать. Пока желающих взять наш полигон нет, но есть желающие на строительство нового полигона», - доложил обстановку Андрей Гришин.

Он также рассказал, что в России перерабатывающие заводы есть в Нижнем Новгороде, Саратове, Москве. «Инвестор, который занимается переработкой, дает свои расчеты. Ему нужны определенные нормы накопления, нужен мусор по объему со всей Пензенской области, а это невозможно», - сообщил Андрей Гришин.

Полигон для размещения отходов располагается в 16 км от Пензы. Его общая площадь - 82 га. Полное заполнение полигона ожидается через 7-8 лет.