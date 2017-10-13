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Общество | В Пензе хозяин ночного клуба Castle наказан за громкую музыку

13.10.2017|11:43
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В Пензе индивидуального предпринимателя оштрафовали за громкую музыку на летней площадке ночного клуба Castle, расположенного на улице Бакунина, 70.

Нарушение требований санитарного законодательства было выявлено еще в июле, но наказание настигло бизнесмена только осенью. Громкая музыка мешала жителям дома № 71 на улице Суворова, находящегося по соседству.

«Эквивалентный уровень звука от звуковоспроизводящей аппаратуры на летней площадке составлял 50,8 дБА при предельно допустимом 45 дБА. Фоновый эквивалентный уровень звука не соответствовал требованиям СанПиН», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Первомайский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 1 000 рублей.

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Гость|13.10.2017 12:02|

1 000 рублей!Серьезный штраф!

Гость|13.10.2017 12:07|

целую 1000 рублей!!!!!!!!!!! Во у нас законы!

Гость|13.10.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

штраф в размере 1 000 рублей.
пока сотрудники Роспотребнадзора разбирались с этим делом, им зарплат выплятили в 10-ки раз больше.

Гость|13.10.2017 12:48|

хоть каждый день по 1000 его будут штрафовать - в убыток не уйдёт!

Гость|13.10.2017 13:05|

Гость писал(a):

целую 1000 рублей!!!!!!!!!!! Во у нас законы!
Не целуй 1000 рублей. На них бактерии.

Гость|13.10.2017 13:10|

Когда засеку прищучите, задолбали уже свой музыкой по ночам и салютами

Гость|13.10.2017 13:13|

Не стыдно такую позорную новость вывешивать?!

Имя: Гость
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