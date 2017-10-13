13.10.2017 | 11:43

В Пензе индивидуального предпринимателя оштрафовали за громкую музыку на летней площадке ночного клуба Castle, расположенного на улице Бакунина, 70.

Нарушение требований санитарного законодательства было выявлено еще в июле, но наказание настигло бизнесмена только осенью. Громкая музыка мешала жителям дома № 71 на улице Суворова, находящегося по соседству.

«Эквивалентный уровень звука от звуковоспроизводящей аппаратуры на летней площадке составлял 50,8 дБА при предельно допустимом 45 дБА. Фоновый эквивалентный уровень звука не соответствовал требованиям СанПиН», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Первомайский районный суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 1 000 рублей.