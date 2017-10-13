13.10.2017 | 15:01

Осенью 2017-го программа 11 канала «Тин-клуб» отмечает 20-летний юбилей. Первый выпуск передачи вышел в эфир в 1997 году.

Кстати, вначале его ведущими были далеко не подростки. Авторы проекта Сергей Дугин и Елена Волкова лишь через некоторое время стали привлекать к съемочному процессу обычных школьников.

«Если честно, мне не верится, что я являюсь автором программы, потому что когда-то я была участницей «Тин-клуба» и даже застала первые годы жизни передачи. Я помню, как она снималась разными авторами и в разное время. От всей души хочется поздравить «Тин-клуб» с 20-летием! Удивительно, что программа прошла такое испытание временем», - отметила автор «Тин-клуба» Людмила Солдатова.

Секрет долголетия «Тин-клуба», пожалуй, заключается в том, что ее создают сами школьники, которые точно знают, чем заинтересовать своих сверстников. Еженедельно они делятся актуальными новостями из жизни пензенских подростков, знакомят зрителей с талантливой молодежью.

«За эти полгода, которые я нахожусь в «Тин-клубе», я очень полюбила коллектив программы, я считаю себя частью этой большой семьи», - поделилась участница программы «Тин-клуб» Елизавета Сарычева.

Самый громкий успех программы за все время существования - это победа на фестивале детского телевидения «Включайся» в Москве в 2014 году. «Тин-клуб» был признан лучшей развлекательной передачей в стране.

А еще его по праву можно назвать настоящей кузницей кадров. Бывшие участники программы сейчас работают на региональных и федеральных каналах. Не пропустите праздничный выпуск «Тин-клуба» в эту субботу, 14 октября, в 14:20 на 11 канале.