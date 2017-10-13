13.10.2017 | 09:12

Наровчатскую участковую больницу присоединят к Нижнеломовской межрайонной. Соответствующее постановление губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал в среду, 11 октября.

Согласно документу правопреемником будет являться именно нижнеломовское бюджетное учреждение здравоохранения.

После завершения процесса реорганизации название останется прежним - Нижнеломовская межрайонная больница, сокращенное наименование - ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

Министерству здравоохранения области поручено внести изменения в устав новообразованного учреждения, совершить юридически значимые действия по его реорганизации и предоставить сведения для внесения изменений в реестр госимущества Пензенской области.