Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|10:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  68.45  |  $  57.69
 

Общество | Наровчатская больница войдет в состав Нижнеломовской МРБ

13.10.2017|09:12
Печать

Наровчатскую участковую больницу присоединят к Нижнеломовской межрайонной. Соответствующее постановление губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал в среду, 11 октября.

Согласно документу правопреемником будет являться именно нижнеломовское бюджетное учреждение здравоохранения.

После завершения процесса реорганизации название останется прежним - Нижнеломовская межрайонная больница, сокращенное наименование - ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

Министерству здравоохранения области поручено внести изменения в устав новообразованного учреждения, совершить юридически значимые действия по его реорганизации и предоставить сведения для внесения изменений в реестр госимущества Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2017 09:39|

Полный развал в здравоохранении, оптимизировать больницы нельзя, это делается умышленно во вред населению!

Гость|13.10.2017 09:46|

penzainform.ru писал(a):

После завершения процесса реорганизации
можно будет забыть об этой больнице. В Пензенском районе уже оптимизировали Кондольскую РБ, люди теперь в платные поликлиники Пензы вынуждены ездить. Кондольская стала работать по 4 часа в неделю с двумя врачами, стационар - 2 койки

Гость|13.10.2017 09:54|

Зато Стрючков герой..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!