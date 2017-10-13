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Общество | Мэр призвал начать планировать капремонт теплосетей на 2018 год

13.10.2017|09:45
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В Пензе насчитывается 146 объектов на теплосетях, где ведется устранение аварийных ситуаций или восстанавливается благоустройство после разрытий.

Такие данные в четверг, 12 октября, озвучил заместитель мэра Юрий Ильин на совещании в городской администрации, посвященном оценке процесса пуска тепла в областном центре. По его словам, львиная доля объектов находится в ведении ПАО «Т Плюс».

«Мы сделали выводы из проведенных ремонтных кампаний. Нам необходимо находить дополнительные людские ресурсы как для организации капитального ремонта, так и для ликвидации утечек, приведения в порядок участков после земляных работ», - подытожил Юрий Ильин.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в этой связи заявил о необходимости уже сейчас спланировать объемы по капитальному ремонту сетей на следующий год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, градоначальник также подчеркнул, что в случае аварийных ситуаций нужно объединять усилия, чтобы быстро ликвидировать их последствия.

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Гость|13.10.2017 10:03|

Разрыть две полосы на Проспекте Победы вчера тоже в планы на 2018 год входило?

Имя: Гость
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