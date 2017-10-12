12.10.2017 | 14:37

Полицейские Никольского и Сосновоборского районов подвели итоги работы за последние девять месяцев.

«Не было допущено проявлений экстремизма, совершения резонансных правонарушений, преступлений, совершаемых на межнациональной почве. Всего было зарегистрировано 280 преступлений, что на 41 меньше, чем в 2016 году, или на 12,8%», - сообщил начальник МО МВД России «Никольский» Игорь Козин.

Бывший руководитель регионального управления ГИБДД Владимир Едалов - ныне глава администрации Сосновоборского района - продолжает следить за деятельностью своих бывших коллег.

«Я хотел бы обратить внимание, что работа по взаимодействию с органами исполнительной власти, с администрацией района абсолютно полная у руководства полиции как Никольского, так и Сосновоборского районов», - подчеркнул он.

Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев подчеркнул, что, несмотря на специальную технику, правопорядок обеспечивают главным образом люди. И это не только сотрудники министерства внутренних дел.

«Работа проводится большая, важно, что мы не ищем крайнего. Каждый из нас и все вместе мы отвечаем за порядок в районе», - подытожил Юрий Рузляев.