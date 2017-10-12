12.10.2017 | 13:28

Водители бригады подстанции скорой помощи № 6 в Арбекове решили показать журналистам, на чем им приходится возить больных.

«Подъезжаешь к больнице ночью, как посигналить? Звука нет!» - рассказал один из шоферов Александр Грабов.

Водителям приходится извещать врачей о том, что прибыла скорая, громким стуком по дверце.

Напомним: новые автомобили Citroen поступили в 2015-м, до недавнего времени они были на службе, а сейчас находятся на ремонте. Взамен выданы другие машины - с большим сроком эксплуатации.

«На спецсигнал нет и пульта управления. Стоит просто муляж. Стойки не меняют. Если они потекли или вышли из строя - заменить нечем. Тормозных колодок нет. Тормозов нет - езжай!» - пожаловался Александр Грабов.

«Задние двери совсем не открываются. Ребенка с травмой берем на руки, заносим и кладем на носилочки», - добавил другой водитель Валерий Агеев.

«Машинки у нас ломаются, попадают в ДТП. Мы их обеспечиваем резервом. Тем не менее часть машин довольно-таки старая. Есть у нас ремонтная база. Бывают и трудности, но мы справляемся», - отметил главный врач Пензенской областной станции скорой медпомощи Владимир Атякшев.

На весь регион в автопарке порядка 200 карет. Часть из них новые. Заменить все и сразу невозможно. Машины поступают партиями: в 2016-м - 68 единиц, в 2017-м - 25. До конца года ожидается еще 24.