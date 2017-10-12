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Общество | В Пензе лестницу в колокольне Спасского собора сделают более удобной

12.10.2017|17:10
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В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил строительную площадку Спасского кафедрального собора и вместе с владыкой Серафимом поднялся на колокольню. При этом глава региона высказал ряд замечаний по поводу лестницы.

«Нужно посмотреть еще раз по лестнице, там есть углы, которые очень узкие; площадки нужно увеличить. Технически это сделать возможно. Ведь главная задача - чтобы люди могли свободно подняться по лестнице.

Там, где повороты, нужно бы зашпаклевать, заштукатурить и покрасить, чтобы людям было комфортно. Это несложно сделать и обязательно нужно», - отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, к колоколам, в частности, будут подниматься молодые пары, которые, повенчавшись в кафедральном соборе, захотят позвонить в колокол и известить мир о том, что они заключили брак.

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Гость|12.10.2017 17:20|

penzainform.ru писал(a):

По мнению губернатора, к колоколам, в частности, будут подниматься молодые пары, которые, повенчавшись в кафедральном соборе, захотят позвонить в колокол и известить мир о том, что они заключили брак.
Возвращение в средневековье?

Гость|12.10.2017 17:22|

Гость писал(a):

Возвращение в средневековье?
Возвращение к вере. Кто не хочет подниматься, того никто тянуть не будет, можете быть спокойны.

Гость|12.10.2017 17:34|

Эскалатор там поставьте!

Имя: Гость
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