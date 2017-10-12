12.10.2017 | 17:10

В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил строительную площадку Спасского кафедрального собора и вместе с владыкой Серафимом поднялся на колокольню. При этом глава региона высказал ряд замечаний по поводу лестницы.

«Нужно посмотреть еще раз по лестнице, там есть углы, которые очень узкие; площадки нужно увеличить. Технически это сделать возможно. Ведь главная задача - чтобы люди могли свободно подняться по лестнице.

Там, где повороты, нужно бы зашпаклевать, заштукатурить и покрасить, чтобы людям было комфортно. Это несложно сделать и обязательно нужно», - отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, к колоколам, в частности, будут подниматься молодые пары, которые, повенчавшись в кафедральном соборе, захотят позвонить в колокол и известить мир о том, что они заключили брак.