12.10.2017 | 15:43

Бывший кинотеатр «Родина», расположенный на улице Карла Маркса в Пензе, может стать частью одного комплекса со Спасским кафедральным собором на Соборной площади и памятником матери, который планируется разместить на месте стелы «Слава героям». Последнюю хотят перенести в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

«Это будет здорово, если нам удастся договориться и выкупить кинотеатр. Провести ремонтные работы, заложить средства, сделать хороший проект и создать там, например, Дом бракосочетаний», - заявил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 12 октября.

По его мнению, этот комплекс эффективно работал бы на горожан. В соборе будут проходить венчания, к памятнику матери молодые пары могли бы возлагать цветы.

«С моей точки зрения, в целом это разумная идея. Но сделаем срез общественного мнения, выслушаем предложения, которые поступят в этой связи, и постараемся учесть мнения», - добавил губернатор.

Поставить памятник матери на месте стелы могут уже в следующем году, как и завершить благоустройство территории храма.