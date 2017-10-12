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Общество | В Пензе бывший кинотеатр «Родина» могут переделать в Дом бракосочетаний

12.10.2017|15:43
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Бывший кинотеатр «Родина», расположенный на улице Карла Маркса в Пензе, может стать частью одного комплекса со Спасским кафедральным собором на Соборной площади и памятником матери, который планируется разместить на месте стелы «Слава героям». Последнюю хотят перенести в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

«Это будет здорово, если нам удастся договориться и выкупить кинотеатр. Провести ремонтные работы, заложить средства, сделать хороший проект и создать там, например, Дом бракосочетаний», - заявил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 12 октября.

По его мнению, этот комплекс эффективно работал бы на горожан. В соборе будут проходить венчания, к памятнику матери молодые пары могли бы возлагать цветы.

«С моей точки зрения, в целом это разумная идея. Но сделаем срез общественного мнения, выслушаем предложения, которые поступят в этой связи, и постараемся учесть мнения», - добавил губернатор.

Поставить памятник матери на месте стелы могут уже в следующем году, как и завершить благоустройство территории храма.

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Гость|12.10.2017 15:53|

А КАК ЖЕ РПЦ -УПУСТИЛИ ?

Гость|12.10.2017 15:54|

этот самый ужасный памятник матери, но который смотреть невозможно ?

Гость|12.10.2017 15:56|

Это будет совершенно правильно.

Гость|12.10.2017 15:58|

Гость писал(a):

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ?
Опять в дурдоме компьютеры раздали.

Гость|12.10.2017 15:58|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 15:53|

А КАК ЖЕ РПЦ -УПУСТИЛИ ?

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ?

Гость|12.10.2017 15:59|

Иван Белозерцев эффективно работает на РПЦ.

Гость|12.10.2017 15:59|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 15:53|

А КАК ЖЕ РПЦ -УПУСТИЛИ ?

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ?

Гость|12.10.2017 16:00|

Иланна Блжаенного заточить в монастырь пожизненно: пусть там фаназмагирует - надоел уже.

Гость|12.10.2017 16:00|

Гость писал(a):

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ?

Опять в дурдоме компьютеры раздали.

восстание Наполеона - предводителя полудурков!!!

Гость|12.10.2017 16:01|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 15:53|

А КАК ЖЕ РПЦ -УПУСТИЛИ ?

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ? И ВСЕ ВЫБЛЯДКИ СРАНЫЕ СОВКИ И КОМУНЯГИ ПОГАНЕЙШИЕ

Гость|12.10.2017 16:01|

Гость писал(a):

Иван Белозерцев эффективно работает на РПЦ.
За мзду.

Гость|12.10.2017 16:02|

Гость писал(a):

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ? И ВСЕ ВЫБЛЯДКИ СРАНЫЕ СОВКИ И КОМУНЯГИ ПОГАНЕЙШИЕ
а тебе что уколы в глаз не помогли ?

Гость|12.10.2017 16:02|

СССР-СТРАНА ПРОСТИТУТКА И ПРОБЛЯДЬ!!!

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ? И ВСЕ ВЫБЛЯДКИ СРАНЫЕ СОВКИ И КОМУНЯГИ ПОГАНЕЙШИЕ

Гость|12.10.2017 16:03|

Поклонская и Белозерцев - два сапога пара.

Гость|12.10.2017 16:03|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 15:53|

А КАК ЖЕ РПЦ -УПУСТИЛИ ?

СССР-СТРАНА ПРОСТИТУТКА И ПРОБЛЯДЬ!!!

А ПИДОРАС ЛЕНИН ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ ВМЕСТЕ С ХУЕСОСОМ ТОВАРИЩЕМ ЁБАНЫМ СТАЛИНЫМ? И ВСЕ ВЫБЛЯДКИ СРАНЫЕ СОВКИ И КОМУНЯГИ ПОГАНЕЙШИЕ

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