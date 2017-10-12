12.10.2017 | 16:07

В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автобус с пензенскими школьниками, возвращавшимися с экскурсионной поездки из Болдина. Все случилось в районе села Пензятка в 16:00 10 октября.

В автобусе находился 51 школьник и трое сопровождавших их взрослых.

«С 6 по 10 октября в Республике Мордовия проводилось профилактическое мероприятие «Перевозчик», в рамках которого проверялось техническое состояние транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Под эту акцию попал и автобус из Пензы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

В ходе осмотра автобуса было установлено, что протектор одной из шин колеса износился до такой степени, что обнажился корд. А при такой неисправности эксплуатация средства запрещена.

«В результате водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом при наличии неисправности. Перевозка детей была прекращена. Не дожидаясь, когда прибудет другой автобус из Пензы, ребят отвезли домой на автобусах, предоставленных Мордовией», - добавили в отделении пропаганды.

В ведомстве также уточнили, что водитель знал о неисправности, но все равно отправился в поездку, потому что «сказали ехать».