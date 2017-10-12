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Общество | В Мордовии задержали неисправный автобус с пензенскими школьниками

12.10.2017|16:07
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В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автобус с пензенскими школьниками, возвращавшимися с экскурсионной поездки из Болдина. Все случилось в районе села Пензятка в 16:00 10 октября.

В автобусе находился 51 школьник и трое сопровождавших их взрослых.

«С 6 по 10 октября в Республике Мордовия проводилось профилактическое мероприятие «Перевозчик», в рамках которого проверялось техническое состояние транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Под эту акцию попал и автобус из Пензы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

В ходе осмотра автобуса было установлено, что протектор одной из шин колеса износился до такой степени, что обнажился корд. А при такой неисправности эксплуатация средства запрещена.

«В результате водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом при наличии неисправности. Перевозка детей была прекращена. Не дожидаясь, когда прибудет другой автобус из Пензы, ребят отвезли домой на автобусах, предоставленных Мордовией», - добавили в отделении пропаганды.

В ведомстве также уточнили, что водитель знал о неисправности, но все равно отправился в поездку, потому что «сказали ехать».

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Гость|12.10.2017 16:26|

penzainform.ru писал(a):

потому что «сказали ехать»
Кто сказал и почему так легко исполняют преступные приказы, мало диких случаев с авариями со школьниками? Было ли сопровождение машин ГИБДД?

Гость|12.10.2017 16:44|

Спасибо представителям Мордовии, возможно предотвратили трагедию! А теперь вопрос к организации, которая выдает разрешение: опять филькина грамота?а ведь наверняка кто организовывал эту поездку оформляли все как положено и были уверены, что соблюли все требования! Не. соблюли кто хотел тупо заработать!

Гость|12.10.2017 16:47|

А где же пензенские проверяющие? В кабинетах? Вместо того чтобы на практике, в жизни выполнять свои обязанности, а не посиживать и создавать видимость!!! Спасибо соседям!!!

Гость|12.10.2017 16:49|

Перед выездом из Пензы сотрудники УГИБДД обязаны были проверить техническое состояние автобуса. Курчатова к ответу!

Гость|12.10.2017 16:50|

МОЛОДЦЫ!!! И исправность выявили и даже транспорт предоставили! А что же земляки так оплошали? Тем более дети!!!

Гость|12.10.2017 16:51|

Вот это безобразие!!!

Гость|12.10.2017 17:30|

Гость писал(a):

Было ли сопровождение машин ГИБДД?
Вопрос о выделении машин ГИБДД для сопровождения решается при следовании колонны из трёх и более автобусов.

Гость|12.10.2017 17:35|

https://riapo.ru/penza/society/sotrudniki_gibdd_mordovii_omrachili_ekskursiyu_penzenskim_detyam_/

«Пензенский автобус прошел перед экскурсией предварительный осмотр сотрудниками технической службы ГИБДД Пензы. Были получены все необходимые документы, и перевозка детей была разрешена. Сегодня проведено повторное обследование транспортного средства комиссией, у которой не возникло претензий к перевозчику. Автобус абсолютно исправен», - прокомментировал ситуацию вице-мэр Пензы Владимир Попков.

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