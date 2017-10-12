12.10.2017 | 18:15

Неизвестные люди собирались строить забор на территории Бессоновской районной больницы, а главному врачу сообщили: тут больше не ваша земля. За ограждение попал большой участок перед поликлиникой - самый центр села. Врачи и медсестры посчитали происходящее практически рейдерским захватом.

«Всегда участок был наш, здесь стоял когда-то дом, где жила начмед. Потом его снесли. Неужели нет другого места, кроме территории больницы, которая обслуживает 48 000 населения?» - возмутились медики.

Местные жители рассказали, что перед поликлиникой будет построен магазин. Якобы земельный участок как бесхозный отмежевала сельская администрация. Потом территорию выставили на торги, и теперь у нее появился другой арендатор.

Главный врач ЦРБ Сергей Шкадов подтвердил: все это могло случится из-за того, что больничная земля не была оформлена как положено по закону.

«Межевание было проведено, но в силу каких-то причин в регистрации нам было отказано. Мы устраняли недостатки, но землю не зарегистрировали, на тот момент это и не требовалось по Земельному кодексу», - сообщил Сергей Шкадов.

Медперсонал был возмущен не только тем, что пациенты лишаются удобного места для прогулок и вид, открывающийся с дороги на больницу, будет не так красив. По их мнению, в первую очередь нарушаются санитарные нормы.

«В этой зоне категорически запрещено строить объекты капитального строительства, связанные с торговлей и производством», - подчеркнул Сергей Шкадов.

Глава администрации Бессоновского района прокомментировал ситуацию.

«Этот участок был отмежеван и выделен на территории больницы в декабре прошлого года. О том, что там будет строиться магазин таких больших объемов, я узнал совсем недавно. Мы приложим все усилия, чтобы его ликвидировать. Подадим в Арбитражный суд на отмену этого договора купли-продажи, чтобы территория больницы была чистая от посторонних», - заявил и. о. главы администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Стало известно, что сразу после отъезда съемочной группы 11 канала было достигнуто соглашение с арендатором. Договор с ним будет расторгнут уже 13 октября.