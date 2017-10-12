Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|22:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

Общество | В Бессоновке собирались построить магазин на территории больницы

12.10.2017|18:15
Печать

Неизвестные люди собирались строить забор на территории Бессоновской районной больницы, а главному врачу сообщили: тут больше не ваша земля. За ограждение попал большой участок перед поликлиникой - самый центр села. Врачи и медсестры посчитали происходящее практически рейдерским захватом.

«Всегда участок был наш, здесь стоял когда-то дом, где жила начмед. Потом его снесли. Неужели нет другого места, кроме территории больницы, которая обслуживает 48 000 населения?» - возмутились медики.

Местные жители рассказали, что перед поликлиникой будет построен магазин. Якобы земельный участок как бесхозный отмежевала сельская администрация. Потом территорию выставили на торги, и теперь у нее появился другой арендатор.

Главный врач ЦРБ Сергей Шкадов подтвердил: все это могло случится из-за того, что больничная земля не была оформлена как положено по закону.

«Межевание было проведено, но в силу каких-то причин в регистрации нам было отказано. Мы устраняли недостатки, но землю не зарегистрировали, на тот момент это и не требовалось по Земельному кодексу», - сообщил Сергей Шкадов.

Медперсонал был возмущен не только тем, что пациенты лишаются удобного места для прогулок и вид, открывающийся с дороги на больницу, будет не так красив. По их мнению, в первую очередь нарушаются санитарные нормы.

«В этой зоне категорически запрещено строить объекты капитального строительства, связанные с торговлей и производством», - подчеркнул Сергей Шкадов.

Глава администрации Бессоновского района прокомментировал ситуацию.

«Этот участок был отмежеван и выделен на территории больницы в декабре прошлого года. О том, что там будет строиться магазин таких больших объемов, я узнал совсем недавно. Мы приложим все усилия, чтобы его ликвидировать. Подадим в Арбитражный суд на отмену этого договора купли-продажи, чтобы территория больницы была чистая от посторонних», - заявил и. о. главы администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Стало известно, что сразу после отъезда съемочной группы 11 канала было достигнуто соглашение с арендатором. Договор с ним будет расторгнут уже 13 октября.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!