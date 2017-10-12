12.10.2017 | 08:58

Со следующей недели в Пензе ожидается резкое похолодание, так что возможность приобрести теплую одежду и обувь по выгодным ценам становится особенно актуальной. Ее горожанам и жителям области предоставит торгово-ярмарочный комплекс «Красные холмы».

14 и 15 октября там состоится традиционная ярмарка «Экономия». Она пользуется у пензенцев большой популярностью: как правило, в дни проведения ярмарки «Красные холмы» посещают более 20 000 человек.

Название «Экономия» говорит само за себя: на все будут установлены фиксированно низкие цены. Для удобства каждую группу товаров обозначат единым ценником. Покупатели смогут легко и быстро сориентироваться в стоимости понравившихся моделей.

Администрация ТЯК «Красные холмы» в дни проведения ярмарки строго контролирует цены.

Главная особенность предстоящей «Экономии» в том, что на ней будут представлены исключительно осенне-зимние товары: теплая обувь, пальто, пуховики, дубленки и шубы. Также там можно будет приобрести брюки, свитера, платья, юбки и кардиганы.

Ярмарку удобно разделят на торговые зоны: верхняя одежда, повседневная, обувь и детские товары. Ассортимент будет широким, так что посетители должны быть готовы к тому, что проведут в «Красных холмах» не один час.

Помимо одежды и обуви прошлых сезонов, на ярмарке будут модели осени и зимы сезона 2017-2018. Предприниматели специально завозят новые линейки и полные размерные ряды пуховиков, пальто и зимней повседневной одежды, а на модели, оставшиеся с прошлого года, снижают цены до 70%.

Всего в ярмарке примут участие более 70 предпринимателей.

«Осенне-зимняя ярмарка «Экономия» в «Красных холмах» доказывает, что качественная и стильная одежда может быть доступна каждой семье», - заявляют ее организаторы.

Подробности проведения ярмарки можно узнать по телефону 8 (8412) 20-43-74 и на сайте redhill.su.