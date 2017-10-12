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Общество | На улице Кижеватова снесут павильон по продаже полуфабрикатов

12.10.2017|15:01
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Вступило в законную силу решение суда в отношении пензенского предпринимателя, самовольно занявшего земельный участок на улице Кижеватова, около дома № 5.

Летом 2016 года специалисты администрации Пензы установили, что по указанному адресу расположен павильон по продаже полуфабрикатов. При этом земельный участок не был учтен в государственном кадастре недвижимости, права на него не были разграничены и пользование им не оплачивалось.

Кроме того, земля находилась в государственной собственности, а у предпринимателя не было необходимых правоустанавливающих документов.

Тогда администрация обратилась в Первомайский районный суд с требованием обязать незаконного владельца демонтировать сооружение и освободить участок. Однако ответчица в суде иск не признала, сославшись на то, что планирует оформить право на пользование землей.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что правовых оснований для размещения павильона на спорном участке у ответчика нет, и постановил демонтировать торговый объект.

«Не согласившись с решением, ответчица подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда была оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

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Гость|12.10.2017 15:48|

Борьба с ветряными мельницами! Имеющий разум, да поймёт!

Имя: Гость
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