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Общество | Кузнечане высадили саженцы березы, клена и рябины в новом сквере

12.10.2017|11:25
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В среду, 11 октября, неравнодушные кузнечане решили заняться обустройством нового сквера в западном микрорайоне. На территорию уже завезена земля, установлен бордюрный камень.

«Члены экологического совета совместно с учениками школы № 16 во главе с директором учебного заведения и представителями совета пограничников высадили более 50 саженцев березы, клена, рябины», - сообщили в администрации Кузнецка.

В планах - установка скамеек, разбивка цветников. Кроме того, именно здесь к маю 2018 года планируется поставить памятник пограничникам.

«Микрорайон молодой, развивающийся, думаем, что сквер пограничников, здесь будет более уместен и в плане патриотического воспитания, и как место отдыха для жителей данного района», - отметил член правления кузнецкого отделения пензенской региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Герасимов.

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Гость|12.10.2017 11:34|

Везде деревья сажают а в Пензе вырубают!

Гость|12.10.2017 12:26|

В Европе сажают не саженцы, а окрепшие деревья с богатой корневой системой в специальные корзины. Там они все выживают, а у нас больно смотреть на дальнейшее увядание саженцев. Сквер на углу Калинини-Свердлова в Пензе - всё ёлочки засохли.

Гость|12.10.2017 12:40|

Интересный у вас сквер на фотографии! Поле, города нет! Может вас проспонсировать фотоматериалами?

Гость|12.10.2017 13:00|

Фотки то не оттуда.

Имя: Гость
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