12.10.2017 | 11:25

В среду, 11 октября, неравнодушные кузнечане решили заняться обустройством нового сквера в западном микрорайоне. На территорию уже завезена земля, установлен бордюрный камень.

«Члены экологического совета совместно с учениками школы № 16 во главе с директором учебного заведения и представителями совета пограничников высадили более 50 саженцев березы, клена, рябины», - сообщили в администрации Кузнецка.

В планах - установка скамеек, разбивка цветников. Кроме того, именно здесь к маю 2018 года планируется поставить памятник пограничникам.

«Микрорайон молодой, развивающийся, думаем, что сквер пограничников, здесь будет более уместен и в плане патриотического воспитания, и как место отдыха для жителей данного района», - отметил член правления кузнецкого отделения пензенской региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Герасимов.