12.10.2017 | 10:31

В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил несколько строящихся и реконструируемых на территории города объектов. Одним из них стала станция скорой помощи на улице Пионерской.

«Фасад нужно сделать, пока погодные условия позволяют», - заявил губернатор, осматривая здание.

Представитель подрядчика уточнил, что по плану эти работы будут проводиться в ноябре. Здесь же главе региона доложили, что фасад предполагается сделать бежевым с коричневым.

Что касается уже проделанных работ, то окончен демонтаж, сейчас выполняется устройство кровли, закончить которое планируют до 20-го числа.

По контракту объект должен быть сдан к концу текущего года. «Нужно сдать раньше «Зенита», - поставил задачу губернатор.

На Пионерской появится уникальный центр экстренной медицинской помощи, аналогов которому в регионе еще было. На его ремонт бюджет региона выделил 100 миллионов рублей, еще 112 добавили из федеральной казны.