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Общество | Губернатор: Станцию скорой помощи нужно сдать раньше «Зенита»

12.10.2017|10:31
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В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил несколько строящихся и реконструируемых на территории города объектов. Одним из них стала станция скорой помощи на улице Пионерской.

«Фасад нужно сделать, пока погодные условия позволяют», - заявил губернатор, осматривая здание.

Представитель подрядчика уточнил, что по плану эти работы будут проводиться в ноябре. Здесь же главе региона доложили, что фасад предполагается сделать бежевым с коричневым.

Что касается уже проделанных работ, то окончен демонтаж, сейчас выполняется устройство кровли, закончить которое планируют до 20-го числа.

По контракту объект должен быть сдан к концу текущего года. «Нужно сдать раньше «Зенита», - поставил задачу губернатор.

На Пионерской появится уникальный центр экстренной медицинской помощи, аналогов которому в регионе еще было. На его ремонт бюджет региона выделил 100 миллионов рублей, еще 112 добавили из федеральной казны.

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Гость|12.10.2017 10:37|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно сдать раньше «Зенита»
Разумная логика: экстренная медицинская помощь уже будет готова принять трамвированных игроков и болельщиков.

Гость|12.10.2017 11:10|

"Зенит" пилить можно более эффективно. Пример в Питере.

Гость|12.10.2017 11:14|

Конечно это важнее, это здравоохранение прежде всего

Гость|12.10.2017 11:17|

Правильно сказал, не зимой же делать, пока осень можно было бы и достроить этот важный объект

Гость|12.10.2017 11:30|

Стесняюсь спросить о сроках открытия перинатального центра. Кто знает когда?

Имя: Гость
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