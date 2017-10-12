В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил несколько строящихся и реконструируемых на территории города объектов. Одним из них стала станция скорой помощи на улице Пионерской.
«Фасад нужно сделать, пока погодные условия позволяют», - заявил губернатор, осматривая здание.
Представитель подрядчика уточнил, что по плану эти работы будут проводиться в ноябре. Здесь же главе региона доложили, что фасад предполагается сделать бежевым с коричневым.
Что касается уже проделанных работ, то окончен демонтаж, сейчас выполняется устройство кровли, закончить которое планируют до 20-го числа.
По контракту объект должен быть сдан к концу текущего года. «Нужно сдать раньше «Зенита», - поставил задачу губернатор.
На Пионерской появится уникальный центр экстренной медицинской помощи, аналогов которому в регионе еще было. На его ремонт бюджет региона выделил 100 миллионов рублей, еще 112 добавили из федеральной казны.
penzainform.ru писал(a):Разумная логика: экстренная медицинская помощь уже будет готова принять трамвированных игроков и болельщиков.