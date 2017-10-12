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Общество | Будущие участники фестиваля студентов встретились с депутатами Заксобра

12.10.2017|15:35
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В Законодательном собрании Пензенской области встретились два поколения делегатов Всемирного фестиваля молодежи - 1985-го и 2017-го. 32 года назад на крупнейшем форуме побывал Валерий Лидин, ныне возглавляющий Заксобр. Он рассказал будущим участникам мероприятия о своих впечатлениях.

«Мне была оказана высокая честь представлять нашу страну и нашу молодежь на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Делегация была небольшая - девять человек», - отметил Валерий Лидин.

Кстати, с тех пор прекрасно сохранилась и форма участников. Ее и другие атрибуты фестиваля в торжественной обстановке председатель Законодательного собрания передал в Пензенский краеведческий музей.

ХIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. Его цель - объединение сообщества вокруг идеи справедливости, укрепление связей, а также развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. В Россию съедутся представители 150 стран - студенты, молодые преподаватели, журналисты, спортсмены, активисты.

«Для нас это очень большой опыт, поэтому нам интересно знать, как себя вести, как лучше взаимодействовать. Будет большое количество зарубежных делегаций, а всего 30 000 человек. Нам нужно выстроить правильный диалог с ними, чтобы максимально эффективно представить Пензенскую область и Россию в целом», - пояснил студент Андрей Глухов.

От региона на фестиваль поедут 50 делегатов.

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Гость|12.10.2017 18:46|

Страшное, грубое, липкое, грязное,

Жестко тупое, всегда безобразное,

Медленно рвущее, мелко-нечестное,

Скользкое, стыдное, низкое, тесное,

Явно-довольное, тайно-блудливое,

Плоско-смешное и тошно-трусливое,

Вязко, болотно и тинно застойное,

Жизни и смерти равно недостойное,

Рабское, хамское, гнойное, черное,

Изредка серое, в сером упорное,

Вечно просящее, дьявольски косное,

Глупое, сохлое, сонное, злостное,

Трупно-холодное, ложное, ложное,

Путинский мгериш, жалко-ничтожное

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