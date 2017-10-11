11.10.2017 | 13:46

В пятницу, 13 октября, в пензенском Доме молодежи в связи с началом осеннего призыва на военную службу пройдет «День призывника».

На мероприятии школьники и студенты смогут познакомиться с выставкой боевой техники, стоящей на вооружении в рядах современной российской армии, узнать рацион современного военнослужащего и другие тонкости армейской жизни.

Затем в концертном зале 30 юношам торжественно вручат повестки. А после участникам встречи расскажут о военно-патриотической деятельности ДОСААФ России и филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывшего артиллерийского инженерного института).

«В финальной части мероприятия пройдет торжественное награждение отличившихся золотым нагрудным знаком «Воин-спортсмен», - сообщил руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Планируется, что в «Дне призывника» примут участие около 400 человек.