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Общество | В Доме молодежи на «Дне призывника» 30 юношам вручат повестки в армию

11.10.2017|13:46
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В пятницу, 13 октября, в пензенском Доме молодежи в связи с началом осеннего призыва на военную службу пройдет «День призывника».

На мероприятии школьники и студенты смогут познакомиться с выставкой боевой техники, стоящей на вооружении в рядах современной российской армии, узнать рацион современного военнослужащего и другие тонкости армейской жизни.

Затем в концертном зале 30 юношам торжественно вручат повестки. А после участникам встречи расскажут о военно-патриотической деятельности ДОСААФ России и филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывшего артиллерийского инженерного института).

«В финальной части мероприятия пройдет торжественное награждение отличившихся золотым нагрудным знаком «Воин-спортсмен», - сообщил руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Планируется, что в «Дне призывника» примут участие около 400 человек.

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