11.10.2017 | 09:24

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение закона о ветеринарии на ярмарке выходного дня в селе Чемодановка Бессоновского района.

Один из торговцев выставил на продажу снулую рыбу (подлещика, леща, судака) общим весом 10 килограммов, не имея сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение продукции, ее ветеринарно-санитарное состояние.

«В итоге пресноводный «деликатес» был снят с реализации. С продавцом проведена разъяснительная беседа», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Продавца оштрафовали на 700 рублей.