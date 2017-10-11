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Общество | В Чемодановке торговец оштрафован за продажу речной рыбы на ярмарке

11.10.2017|09:24
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Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение закона о ветеринарии на ярмарке выходного дня в селе Чемодановка Бессоновского района.

Один из торговцев выставил на продажу снулую рыбу (подлещика, леща, судака) общим весом 10 килограммов, не имея сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение продукции, ее ветеринарно-санитарное состояние.

«В итоге пресноводный «деликатес» был снят с реализации. С продавцом проведена разъяснительная беседа», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Продавца оштрафовали на 700 рублей.

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Гость|11.10.2017 09:45|

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