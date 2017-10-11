Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение закона о ветеринарии на ярмарке выходного дня в селе Чемодановка Бессоновского района.
Один из торговцев выставил на продажу снулую рыбу (подлещика, леща, судака) общим весом 10 килограммов, не имея сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение продукции, ее ветеринарно-санитарное состояние.
«В итоге пресноводный «деликатес» был снят с реализации. С продавцом проведена разъяснительная беседа», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.
Продавца оштрафовали на 700 рублей.
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