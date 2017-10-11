11.10.2017 | 13:25

В Пензенском районе директора школы села Богословка привлекли к ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе и градостроительного законодательства.

В июне образовательное учреждение заключило два муниципальных контракта с ООО «ТПСК Регион» - на капитальный ремонт кровли на сумму 4 млн 372 тысячи 384 рубля, а также капремонт и замену окон на сумму 1 млн 131 тысячу 259 рублей.

«При обосновании начальной цены контрактов заказчиком использовался проектно-сметный метод, однако проектная документация разработана и утверждена не была, сметы составлены без соответствующего проекта», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате из-за этого при ремонте были допущены многочисленные нарушения ГОСТов и стандартов, а отдельные виды работ, предусмотренные сметой, не выполнены вовсе.

По этому поводу прокурор внес руководительнице школы представление.

Кроме того, в отношении директрисы возбуждено два административных дела за нарушение обязательных требований в области строительства и применения стройматериалов. Ей сделано предупреждение и выписан штраф в размере 20 000 рублей.

«Образовательным учреждением расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком на капитальный ремонт кровли, принимаются меры к взысканию неустойки», - резюмировала Светлана Артамонова.