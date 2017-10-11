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Общество | В Богословке директор школы оштрафована на 20 000 рублей

11.10.2017|13:25
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В Пензенском районе директора школы села Богословка привлекли к ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе и градостроительного законодательства.

В июне образовательное учреждение заключило два муниципальных контракта с ООО «ТПСК Регион» - на капитальный ремонт кровли на сумму 4 млн 372 тысячи 384 рубля, а также капремонт и замену окон на сумму 1 млн 131 тысячу 259 рублей.

«При обосновании начальной цены контрактов заказчиком использовался проектно-сметный метод, однако проектная документация разработана и утверждена не была, сметы составлены без соответствующего проекта», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате из-за этого при ремонте были допущены многочисленные нарушения ГОСТов и стандартов, а отдельные виды работ, предусмотренные сметой, не выполнены вовсе.

По этому поводу прокурор внес руководительнице школы представление.

Кроме того, в отношении директрисы возбуждено два административных дела за нарушение обязательных требований в области строительства и применения стройматериалов. Ей сделано предупреждение и выписан штраф в размере 20 000 рублей.

«Образовательным учреждением расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком на капитальный ремонт кровли, принимаются меры к взысканию неустойки», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|11.10.2017 13:55|

Соберет с учеников

Гость|11.10.2017 13:56|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в отношении директрисы
Директрисы????

Директриса — многозначный термин.

Директриса (в артиллерии) — участок полигона — прямая линия, по которой измеряются дальности выстрелов[1]. Также известна как направление стрельбы[2].

Директриса — прямая, лежащая в плоскости конического сечения (эллипса, гиперболы или параболы) и обладающая тем свойством, что отношение расстояния от любой точки кривой до фокуса кривой к расстоянию от той же точки до этой прямой есть величина постоянная, равная эксцентриситету.

Директриса — устаревший, ныне разговорный[3] термин, используемый для обозначения женщины-директора. В Российской империи так называлась должность руководительницы учебного заведения для девочек.

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