11.10.2017 | 17:43

Очередной рейд, проведенный пензенскими полицейскими, показал, что местные водители и пешеходы часто не находят согласия и обвиняют друг друга в нарушении правил дорожного движения.

«Лезут практически под колеса», - пожаловался один из автолюбителей.

«В основном они пропускают, но бывают случаи, когда они набирают скорость, когда зажигается желтый свет», - поделилась женщина-пешеход.

Проводить профилактические рейды заставляет обстановка на дорогах области. За 9 месяцев 2017-го сотрудники ГИБДД зарегистрировали 375 ДТП с участием пешеходов. В результате в авариях погибли 30 человек, 359 получили ранения.

Люди в форме просят всех участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее.

«Хотелось бы напомнить пешеходам, что переходить дорогу можно только в установленных местах. Прежде чем приступить к переходу, нужно убедиться, что водитель уступает дорогу. Кроме того, в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы»,- напомнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.