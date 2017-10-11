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Общество | В 2017 году на дорогах области произошло 375 ДТП с участием пешеходов

11.10.2017|17:43
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Очередной рейд, проведенный пензенскими полицейскими, показал, что местные водители и пешеходы часто не находят согласия и обвиняют друг друга в нарушении правил дорожного движения.

«Лезут практически под колеса», - пожаловался один из автолюбителей.

«В основном они пропускают, но бывают случаи, когда они набирают скорость, когда зажигается желтый свет», - поделилась женщина-пешеход.

Проводить профилактические рейды заставляет обстановка на дорогах области. За 9 месяцев 2017-го сотрудники ГИБДД зарегистрировали 375 ДТП с участием пешеходов. В результате в авариях погибли 30 человек, 359 получили ранения.

Люди в форме просят всех участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее.

«Хотелось бы напомнить пешеходам, что переходить дорогу можно только в установленных местах. Прежде чем приступить к переходу, нужно убедиться, что водитель уступает дорогу. Кроме того, в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы»,- напомнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

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Гость|11.10.2017 19:28|

Осветите улицы-пешеходы, глядишь данная цифра и спадёт на 60%, запретить ездить на тазобраках и эта цифра ещё на 30 % спадёт.

Гость|11.10.2017 19:34|

Работа ГИБДД на лицо. Отличная пропаганда безответственности пешеходов.

Гость|11.10.2017 19:36|

Гость писал(a):

Осветите улицы-пешеходы
Гость писал(a):
запретить ездить на тазобраках
Гость писал(a):
безответственности пешеходов
Три основных беды !

Гость|11.10.2017 20:01|

Как сбросить 8 кг. за 2 недели? Скажете нереально?! Лично я сумела, без диет и прочей ерунды добиться того веса о котором мечтала! Мой секрет "Чанг-шу", натуральный чай с Тибета! Вот моя история - http://2qu.ru/hotche

Гость|11.10.2017 20:10|

как куры ходят ......

пора навести порядок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость|11.10.2017 20:18|

Женщины переходя дорогу даже башку повернуть в сторону автомобилей ленятся . Поэтому давят их как курей .

Гость|11.10.2017 20:19|

Гость писал(a):

Женщины переходя дорогу даже башку повернуть в сторону автомобилей ленятся . Поэтому давят их как курей .
Хотя чё её поворачивать , если мозга там нет ...

Имя: Гость
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