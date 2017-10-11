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Общество | Тамалинцы пожаловались губернатору на местную больницу

11.10.2017|16:14
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Обновленный Дом культуры в Тамале должен открыться в 2018 году. Такую задачу поставил губернатор во время своей поездки в отдаленный район.

Реконструкция объекта началась в 2017-м. На первый этап выделен 41 миллион рублей. Ремонт был необходим уже несколько лет: в здании протекала крыша, мокли стены. Иван Белозерцев поговорил с представителями подрядной организации.

«Справляйтесь как можно быстрее, потому что надо закрывать контур и крышу», - распорядился глава региона.

Во время этой же поездки состоялся и личный прием губернатора. Тамалинец Сергей Чернопятов обратил внимание Ивана Белозерцева на то, как плохо лечиться в местной больнице.

«Техники недостаточно, некоторой аппаратуре по 20 лет. Нет медицинского персонала», - пожаловался мужчина.

«Здесь не хватает по первичному звену пяти врачей, за последние два года ни одного молодого специалиста сюда не приехало. Из 19 ФАПов только 4 укомплектованы медицинскими работниками», - подтвердил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Чаще всего жители Тамалинского района жаловались на состояние дорог и на качество ремонта подъездных путей. Глава региона дал поручение подчиненным выехать на объекты и провести проверки.

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Гость|11.10.2017 20:07|

с 00:01:20 и до конца

Господа за столом...

Имя: Гость
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