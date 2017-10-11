11.10.2017 | 09:47

Во вторник, 10 октября, губернатор Пензенской области провел прием граждан в Тамалинском районе. Большая часть обращений касалась ремонта дорог.

Так, жительницы сел Волчий Враг и Мача Елена Тельнова и Лидия Тимошина рассказали о неудобстве, возникшем после восстановления трассы между этими населенными пунктами.

«Для отсыпки дороги использовалась доломитовая крошка, поднимается известковая пыль. Люди, чьи дома стоят на трассе, буквально задыхаются. По трассе проносятся грузовики, нужен знак ограничения скорости», - пожаловались сельчанки.

Глава региона пообещал дать поручение министру строительства и дорожного хозяйства области отдельно проверять, какой именно гравий уже использован и еще будет использоваться для ремонта дорог в населенных пунктах.

«Там, где есть содержание доломитовой крошки, нужна дополнительная обработка дорожного покрытия, чтобы пыль не летела и не мешала людям», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Что касается знака ограничения скорости, то губернатор посоветовал местным чиновникам проработать этот вопрос с ГИБДД и установить, грузовики чьих именно компаний ездят по трассе и мешают людям.